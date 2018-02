LDz paplašina darbības ģeogrāfiju

Neskatoties uz to, ka pagājušajā gadā pa VAS «Latvijas dzelzceļš» (LDz) infrastruktūru pārvadāto kravu apjoms, salīdzinot ar 2016.gadu, ir samazinājies no nepilniem 48 miljoniem tonnu līdz 44 miljoniem tonnu, ir palielinājies vidējais kravu pārvadājumu attālums – klienti kravas vairāk veduši uz tālākajām ostām. To apliecina arī pārkrauto kravu pieaugums Liepājas un Ventspils ostā.