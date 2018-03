Rīgas Brīvosta aktīvi gatavojas jaunajai kruīzu kuģu sezonai

Kruīzu ceļojumi – šobrīd viens no visstraujāk augošajiem tūrisma segmentiem pasaulē, ko atpūtai ik gadu izmanto ap 23 miljoniem pasažieru. Tirgus tendences liecina, ka līdz 2030. gadam kruīza pasažieru skaits varētu pieaug vēl par trešdaļu, atklājot aizvien jaunus tūrisma maršrutus un tirgus nišas.

Jau vairākus gadus pēc kārtas būtisks kruīzu pasažieru skaita pieaugums vērojams arī Rīgas ostā. Pērn Rīgu apmeklēja 86 kruīza kuģi, šurp atvedot gandrīz 90 tūkstošus pasažieru no vairāk nekā 120 pasaules valstīm, tā Rīgas ostā sasniedzot jaunu desmitgades pasažieru pārvadājumu rekordu. Saskaņā ar Rīgas Brīvostas pārvaldes apkopoto informāciju, kruīza kuģu ienācienu skaits turpinās augt arī 2018. gadā – šobrīd ienākšanu Rīgas ostā šai sezonai pieteicis jau 91 kruīza kuģis, to vidū būs arī seši kuģi, kuri Rīgu apmeklēs pirmoreiz.

«Kruīzu skaita pieaugums Rīgas ostā ir uzskatāms rezultāts mērķtiecīgam darbam, ko vairāku gadu garumā esam ieguldījuši, lai, neskatoties uz sīvo konkurenci, lieliem burtiem iezīmētu Rīgu pasaules kruīza maršrutu kartē, pierādot sevi kā drošu, pasažieriem viesmīlīgu un saistošu galamērķi», pārliecināts Rīgas Brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Aizvadītajā nedēļā no 6.-8. martam Rīgas Brīvostas pārvaldes vadība kopā ar sadarbības partneriem no Rīgas pasažieru termināla, Rīgas Tūrisma attīstības biroja un tūrkompāniju pārstāvjiem, pārstāvot Rīgu, piedalījās lielākajā kruīza industrijas izstādē un konferencē Seatrade Cruise Global 2018, kas ik gadu Floridas pilsētā Fortloderdeilā pulcē kruīza nozares profesionāļus no visas pasaules.

Mērķis - papildus jau esošajiem kruīza kuģiem, piesaistīt vēl jaunu kruīza operatoru interesi par Rīgu. «Rīgas vārds nozarē šobrīd jau ir zināms. Noturot augstu servisa kvalitāti un konkurētspējīgu tūrisma piedāvājumu, mums ir visas iespējas panākt, ka Rīga kļūst par vēl pieprasītāku kruīzu tūrisma ceļa punktu», uzsver A.Zeltiņš, piebilstot, ka arī galvenā kuģošanas ceļa padziļināšana, palielinot maksimālo dziļumu kuģošanas kanālā, ko plānots paveikt jau līdz šī gada kruīza kuģu sezonas sākumam, dos iespēju Rīgas ostā pilsētas centrā tuvākajos gados ieraudzīt izmēra ziņā vēl lielākus un apjomīgākus kruīza kuģus.

Rīgas Brīvostas pārvalde Seatrade Cruise Global piedalās jau 11 reizi. Šogad Rīgas stendu par godu Latvijas simtgadei svinīgi atklāja Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis. Izstādes laikā, lai tiktos ar Rīgas pārstāvjiem un pārrunātu nākotnes sadarbības iespējas, stendu apmeklēja arī tādu vadošo pasaules kruīza operatoru kā Royal Carrobean Cruise Lines, MSC Cruises, StPeterline, Disney Cruise Line, Carnival Cruises UK u.c. vadītāji, kas liek domāt, ka Rīgas uzņemtais kurss un stratēģija kruīza kuģu piesaistē ir bijusi pareiza, un nākotnē mums ir visas iespējas Rīgas ostā sagaidīt vēl ne vienu vien pasaules līmeņa kruīza laineri.

Kopumā Seatrade Cruise Global 2018 pulcēja ap 11 tūkstošiem apmeklētāju no vairāk nekā 100 valstīm. Tas ir pasaulē nozīmīgākais kruīza nozares pasākums, kurā ik gadu tiek iezīmēti nākamo sezonu kruīza maršruti un dibināti jauni, ilgtermiņa biznesa kontakti. Šogad izstādē piedalījās ap 700 dalībnieku.

Šogad pirmie divi kruīza kuģi Rīgu apmeklēja jau janvārī, bet plānots, ka aktīvā kruīzu sezona sāksies š.g. 22. aprīlī.