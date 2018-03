Rubesa saglabā Baltijas valstu kopuzņēmuma «RB Rail» vadītājas amatu

Papildināta visa ziņa

Kā pēc padomes sēdes informēja tās vadītāja Rīa Sillave, padome nolēmusi, ka valde turpinās strādāt esošajā sastāvā, vienlaikus uzdodot uzlabot valdes darbu. To, kā tas tiks īstenots, uzraudzīs padome, apspriežot šo jautājumu turpmākajās sēdēs.

Padome gan esot ņēmusi vērā iepriekš notikušo akcionāru balsojumu par Rubesas atstādināšanu, tomēr šodien atsevišķa lemšana par Rubesas atstādināšanu nav notikusi.

Kā uzsvēra Sillave, ir būtiski ņemt vēra, ka «Rail Baltica» projekts ir nozīmīgs trim Baltijas valstīm. Tāpēc ir svarīgi, lai projekta ieviešana turpinās, un valde ir tā, kurai darbs ir jāturpina, uzlabojot savu sniegumu projekta pārvaldībā un komunikācijā.

Padomes pārstāvji plašākus komentārus izvairījās sniegt, piemēram, nekomentējot arī iepriekš Eiropas Komisijas un tās pārstāvju pausto aicinājumu vienoties par detaļām un pārvarēt savstarpējās uzticības problēmas.

Pēc «RB Rail» padomes ieskatiem, būtiskākais ir tas, ka projekta ieviešana turpina virzīties uz priekšu.

Kā ziņots, 1.februārī notikušajā «RB Rail» akcionāru sapulcē Igaunijas un Lietuvas akcionāri nobalsoja par Rubesas atstādināšanu, bet «RB Rail» Latvijas akcionāra «Eiropas Dzelceļa līnijas» (EDzL) vadītājs Andris Linužs balsojumā atturējās. Pēc akcionāru sapulces Rubesa paziņoja, ka uzņēmuma vadībā saskārusies ar atsevišķu kompānijas padomes locekļu un patieso labuma guvēju pretdarbību «Rail Baltica» projekta pamatnostādnēm.

Lai Rubesai izteiktu neuzticību, par to būtu jānobalso vismaz četriem no sešiem padomes locekļiem, taču vismaz vienam loceklim no katras valsts.

Latvijas Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) iepriekš apliecinājis Latvijas atbalstu Rubesai un vienlaikus norādījis, ka jārunā ar Igauniju un Lietuvu, jāmeklē kopīgi risinājumi. Trešdien intervijā LNT raidījumā «900 sekundes» Kučinskis sacīja, ka Rubesas izredzes saglabāt amatu ir drošas, jo Latvija patlaban pārmaiņas nepieļaušot. Vienlaikus viņš norādīja, ka ilgstoši strādāt konflikta situācijā neviena iestāde nevar.

Lietuvas satiksmes ministrs Roks Masjulis trešdien paziņoja - ja vairākums akcionāru neuzticas Rubesai, viņai būtu jāatkāpjas no amata.

Rubesa par «RB Rail» valdes priekšsēdētāju tika iecelta 2015.gada oktobrī. Viņas pilnvaru termiņš beidzas 2018.gada oktobrī.

«RB Rail» ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kas izveidots, lai īstenotu «Rail Baltica» projektu - pirmo šādā mēroga infrastruktūras projektu Baltijā. Kopuzņēmuma akcionāri ir uzņēmumi «Lietuvos geležinkeliai», EDzL un «Rail Baltic Estonia».

«RB Rail» ir centrālais «Rail Baltica» projekta koordinators. Tā galvenie uzdevumi ir dzelzceļa projekta izstrāde, būvniecība un mārketinga aktivitāšu realizācija. Projekts paredz izbūvēt ātrvilciena dzelzceļa līnijas infrastruktūru no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai.

«Rail Baltica» izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro, ieskaitot atzaru, kuru nolemts izbūvēt starp Kauņu un Viļņu. Daļa izmaksu tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem.