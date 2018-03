Vasaras sezonā no lidostas «Rīga» varēs doties uz 100 tiešajiem galamērķiem

Šā gada vasaras sezonas lidojumu saraksts stāsies spēkā 25.martā, tas ir papildināts ar 12 jauniem galamērķiem - Kutaisi (Gruzija), Žirona (Spānija), Gdaņska (Polija), Pafa (Kipra), Lisabona (Portugāle), Burgasa (Bulgārija), Malaga (Spānija), Kaļiņingrada (Krievija), Almati (Kazahstāna), Soči (Krievija), Splita (Horvātija) un Bordo (Francija).

Kā skaidroja lidostas «Rīga» valdes priekšsēdētāja Ilona Līce, stabili pieaugošais pasažieru skaits un pārvadāto kravu apjoms apliecina, ka lidostas «Rīga» attīstības stratēģija ir vērsta pareizā virzienā.

«To novērtē arī aviokompānijas, izvēloties sākt vai paplašināt darbību Rīgā un tādejādi dodot mums iespēju ceļotājiem piedāvāt plašāko galamērķu tīklu Baltijā,» teica Līce.

Vasaras sezonā lidostā «Rīga» darbu sāks arī viena jauna lidsabiedrība - Latvijā bāzētā Islandes aviokompānija «Primera Air», kas no aprīļa nodrošinās regulāru tiešo aviosatiksmi ar vienu no pieprasītākajiem atpūtas galamērķiem - Spānijas dienvidu kūrortpilsētu Malagu. Savukārt, aviokompānija «Ukraine International Airlines» dubulto tiešo lidojumu skaitu nedēļā uz Kijevu - turpmāk no Rīgas uz Ukrainas galvaspilsētu varēs doties 14 reizes nedēļā.

Rūpējoties par pasažieru ērtībām un laika pavadīšanas iespējām pirms lidojuma, 2017.gadā lidostas «Rīga» pasažieru terminālis piedzīvoja ievērojamu rekonstrukciju, izveidojot plašu komercpakalpojumu zonu ar daudzveidīgu veikalu, kafejnīcu un dažādu pakalpojumu sniedzēju klāstu, kā arī paplašināja biznesa zāli un tās piedāvājumu spektru. Terminālī arī tika izvietotas jaunas krēslu sistēmas uzgaidāmajās zālēs un izlidošanas sektoros, ierīkoti jauni bērnu rotaļu laukumi un mobilo telefonu uzlādes punkti, stāstīja Līce.

Lai bez steigas izbaudītu lidostas «Rīga» piedāvātos jaunumus un ceļojums sāktos ar patīkamām emocijām, lidosta atgādina, ka aktīvajā ceļošanas sezonā, kad sagaidāms ievērojams pasažieru skaita pieaugums, uz lidojumu vēlams ierasties savlaicīgi - vismaz divas stundas pirms plānotā reisa.

Starptautiskā lidosta «Rīga» ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs. No lidostas «Rīga» ziemas sezonā iespējams doties uz gandrīz 80, bet 2018.gada vasaras sezonā - uz 100 galamērķiem, ko nodrošina 19 aviosabiedrības. 2017.gadā lidosta «Rīga» apkalpoja vairāk nekā sešus miljonus pasažieru, kas ir 45% no kopējā Baltijas valstu pasažieru skaita.