Līdz šim veiktas izmaiņas 15 reģionālajos maršrutos

Viņa norādīja, ka ATD ir saņēmusi vairākus ierosinājumus attiecībā uz maršrutu tīkla izmaiņām no visiem plānošanas reģioniem un gaida vēl citus priekšlikumus arī turpmāk.

«Ierosinājumi, ko līdz šim esam saņēmuši, aptver tikai aptuveni 23% no tā apjoma, kas reģioniem tika iesniegti,» atzīmēja Plone.

Kopumā gan veiktie, gan drīzumā gaidāmie grozījumi samazinājuši nobraukumu par vairāk nekā 582 000 kilometru gadā. Šobrīd turpinās saskaņošanas darbi par izmaiņu veikšanu arī citās maršrutu tīkla daļās, sacīja Plone.

Līdz šim grozījuma veikti maršrutā Nr.3115 Saulkrasti-Inčupe, Nr.6659 Limbaži-Ārciems-Pāle-Limbaži, Nr.7020 Rīga-Dubulti, Nr.7023 Rīga-Sloka, Nr.6317 Rīga-Salaspils, Nr.6844 Rīga-Ķekava, Nr.3211 Jauntukums-MRS, Nr.3213 Durbe-Tukuma Lauktehnika, Nr.3214 Durbe-Autoosta-Tukuma Lauktehnika, Nr.3215 Jauntukums-Ozoliņi, Nr.5558 Tukums-Tume, Nr.5000 Pilskalne-Dūžāni-Baloži, Nr.6424 Irši-Silajāņi, Nr.6426 Irši-Vilkārse, Nr.6510 Madona-Saikava-Švāns, Nr.6614 Valka-Omuļu skola, slēdzot maršrutus, samazinot reisu skaitu, garumu, to izpildes dienas vai mainot sezonalitāti.

Savukārt no 1.aprīļa tiks veiktas izmaiņas maršrutā Nr.7807 Valmiera-Saulkrasti, Nr.3007 Ozolaine-Limbažu AO-Arodvidusskola, Nr.5452 Saulkrasti-Skulte-Mandagas, Nr.5455 Limbaži-Tūja-Saulkrasti, Nr.5457 Limbaži-Liepupe-Saulkrasti, Nr.5458 Limbaži-Vidriži-Saulkrasti, Nr.6656 Limbaži-Oltūži-Salacgrīva, Nr.7788 Rīga-Ogre, Nr.6134 Aizkraukle-Jaunjelgava un Nr.5635 Romandova-Runtorta; no 3. aprīļa gaidāmi grozījumi maršrutā Nr.7959 Rīga-Kalnciems, bet no 9. aprīļa - maršrutā Nr.7664 Rīga-Vecpiebalga-Cesvaine, Nr.7145 Valmiera-Limbaži, Nr.6280 Cēsis-Straupe, Nr.6273 Cēsis-Jāņmuiža, Nr.6260 Cēsis-Mežmaļi-Rauna, Nr.5613 Cēsis-Līvi un Nr.5262 Jaunpiebalga-Melnbārži.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Sabiedriskā transporta padomes (STP) sēdē pērn decembrī panākta vienošanās, ka reģionālais maršrutu tīkls ir jāpārskata un, ka turpmāk uzturēt to tieši tādā apmērā, kāds tas ir šobrīd, esošo resursu ietvaros nav iespējams. Tāpat panākta vienošanās, ka plānošanas reģioni kopā ar pašvaldībām iesniegs priekšlikumus attiecībā uz maršrutu tīkla izmaiņām, un visi grozījumi, kas maršrutos varētu tikt veikti, notiks pamazām.

Iepriekš Satiksmes ministrija ar rīkojumu uzdeva STP apstiprināt plānoto reģionālās nozīmes maršrutu tīkla apmēru 2018.gadam un turpmākajiem gadiem atbilstoši likumā par kārtējā gada valsts budžetu un likumā par vidēja termiņa valsts budžetu piešķirtajiem līdzekļiem valsts budžeta apakšprogrammā «Sabiedriskais transports».

Lai realizētu šo uzdevumu, ATD sadarbībā ar plānošanas reģioniem jāsagatavo STP priekšlikumi maršrutu tīkla samazināšanai vidēji par vienu miljonu kilometru katrā plānošanas reģionā. Autotransporta regulāro pārvadājumu maršruta tīklā optimizācija varētu skart apmēram 5%.