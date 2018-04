Uz šosejas «Via Baltica» sāks uzstādīt mainīgās elektroniskās ceļazīmes un citu ceļa aprīkojumu

Elektronisko ceļa aprīkojumu uz «Via Baltica» plānots uzstādīt līdz šā gada rudenim.

«Via Baltica» ar ceļa inteliģentajām transporta sistēmām (ITS) aprīkos pilnsabiedrība «Fima Group». Noslēgtais līgums nosaka, ka uzņēmums nodrošinās ITS elementu projektēšanu, uzstādīšanu un līgumā ietverto esošo instalāciju modernizēšanu. Līguma summa ir 954 690 eiro.

Uz šosejas tiks uzstādītas 13 mainīgas informācijas ceļa zīmes un modernizēti desmit esošie luksofori, lai gaismas tiktu pārslēgtas atbilstoši reālai satiksmes situācijai. Tāpat tiks uzstādītas četras jaunas laika apstākļu stacijas un modernizētas astoņas esošās, kā arī izveidoti satiksmes reāllaika videonovērošanas un negadījumu novēršanas risinājumi divos satiksmes mezglos.

ITS objekti tiks uzstādīti un modernizēti uz Bauskas un Ainažu šosejām, kā arī uz Rīgas apvedceļa, kas ir starptautiskas nozīmes maršruts E67 vai «Via Baltica». Elektroniskās ceļazīmes nebūs uz balta fona, kā tas ir ierasts, un tajās attēlotā informācija būs mainīga, proti, apledojuma gadījumā zīmes informēs par slidenu ceļu, taču citā brīdī tās ziņos par stipru sānvēju vai maksimālā ātruma izmaiņām. Šīm ceļazīmēm būs tāds pats spēks kā ierastajām, skaidroja LVC.

Šis modernizācijas projekts tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pārrobežu sadarbības programmas «Interreg Central Baltic» ietvaros. Vadošais partneris ir LVC, un projekts tiek īstenots sadarbībā ar Igaunijas ceļu administrāciju.

ITS elementus paredzēts uzstādīt uz «Via Baltica» gan Latvijā, gan Igaunijā, posmā Tallina-Rīga-Bauska-Lietuvas robeža. Projekta kopējās izmaksas ir 2,5 miljoni eiro, no tiem 85% ir ERAF līdzfinansējums. Latvijai pieejamais finansējums ir 1,4 miljoni eiro, no kuriem 1,2 miljoni ir ERAF līdzfinansējums.