Milži gaisā: pasaules iespaidīgākās kravas lidmašīnas

Esam pieraduši veikalu plauktos redzēt preces no visas pasaules, bet tikai pa retam aizdomājamies, kā tur nonācis Ķīnā ražots viedtālrunis vai aromātiska kafija no Etiopijas vai Brazīlijas. Starptautiskie tirgotāji izmanto kravas lidmašīnas, kuru vidū ir gan nelieli lidaparāti, gan arī milzīgi gaisa kuģi kā no zinātniskās fantastikas filmām. Raidorganizācija CNN apkopojusi iespaidīgākās kravas lidmašīnas, kas spēj nogādāt preces uz teju jebkuru vietu pasaulē.