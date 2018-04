«Baltijas ekspresis» uzsācis tehnoloģiskās operācijas Ventspils stacijā

Pirmo 57 ogļu vagonu sastāvu 2018.gada 13.aprīlī «Baltijas ekspreša» manevru brigāde no Ventspils stacijas nogādāja izkraušanai līdz AS «Ventspils tirdzniecības osta» piederošiem dzelzceļa pievedceļiem. Līdz termināla teritorijai nogādāti kravas vagoni, kuru pārvadātājs no nodošanas stacijas Daugavpilī līdz Ventspils stacijai bija «Baltijas ekspresis». Līdz šim to varēja izdarīt tikai ar starpnieka VAS «Latvijas dzelzceļš» (LDz) meitasuzņēmuma SIA «LDz Cargo» palīdzību.

«Šis ir nozīmīgs notikums gan «Baltijas ekspreša» darbiniekiem, gan klientiem. Pēc nopietna sagatavošanās darba mums beidzot ir izdevies nodrošināt pilna servisa pakalpojumu mūsu klientiem - kravas saņēmējiem. Esmu pārliecināts, ka privāta kravu pārvadātāja spēja ekonomiski neatkarīgi un brīvi organizēt pārvadājumus, ir svarīgs un izšķirošs faktors dzelzceļa kravu pārvadājumu konkurētspējas uzlabošanai un kravu apjoma lejupslīdes samazināšanai Latvijas sliežu ceļu tīklā,» uzsvēra Bremze.

Taču viņš arī atzīmēja, ka privātie pārvadātāji joprojām nevarot realizēt likumdošanā nostiprinātās tiesības brīvi piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai.

«Manuprāt, ir pienācis brīdis nopietni pārvērtēt situāciju dzelzceļa nozarē, jo, neskatoties uz centieniem atvērt dzelzceļa sistēmu konkurencei, to skaitā pirms desmit gadiem paveikto LDz reorganizāciju, joprojām privātie pārvadātāji nevar realizēt likumdošanā nostiprinātās tiesības brīvi piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai un būt ekonomiski neatkarīgi, piedāvājot pārvadājumu pakalpojumus,» apgalvoja Bremze.

Savukārt LDz uzskata par nepamatotu šādu apgalvojumu, ka privātajiem pārvadātājiem nav iespēju realizēt savas tiesības, sacīja LDz pārstāvis Māris Ozols.

Viņš arī informēja, ka līdz 2018.gadam vairākās stacijās pēc vilciena pienākšanas tā sadalīšanu vagonu grupās un vagonu grupas padošanu uz pievedceļiem, tostarp arī citu komersantu vajadzībām veica «LDz Cargo». Taču saskaņā ar Valsts dzelzceļa administrācijas ieteikumu un izmaiņām Dzelzceļa likumā tagad vagonu grupas sagatavošanu padošanai uz pievedceļiem pēc vienotas pieejas un tarifa visiem pārvadātājiem un ostu termināļiem veic infrastruktūras pārvaldītājs LDz.

Savukārt dzelzceļa pārvadātājiem, kā arī ostu termināļiem tiek nodrošināta vienlīdzīga piekļuve infrastruktūrai, lai tie paši varētu nodrošināt vagonu un vagonu grupu padevi izkraušanai vai iekraušanai.

Tāpat šogad LDz Ventspils, Liepājas, Mangaļu, Rīga-Krasta, Daugavpils, Rēzeknes, Jelgavas, Šķirotavas, Krustpils, Zemitānu, kā arī Bolderājas stacijās sāka piedāvāt jaunu pakalpojumu «Vietējo vagonu apstrāde». Tas paredz, ka kravas vilciens pēc pienākšanas gala stacijā tiek sagatavots, sadalot to pa vagonu grupām tā, lai ikviens klients pats vai izvēloties sadarbības partneri, piemēram, kādu no dzelzceļa pārvadātājiem, varētu nogādāt sev piederīgos vagonus izkraušanai vai iekraušanai.

«Iepriekšējo gadu laikā mainījusies ne tikai situācija globālajā pārvadājumu tirgū, bet arī kopumā dzelzceļa nozarē. Eiropā dzelzceļi kļūst atvērtāki, nozare liberalizējas. Arī LDz turpina kļūt atvērtāks un arvien pieejamāks klientiem, tāpēc, ieviešot šo pakalpojumu, piedāvājam tiem klientiem, kuri vēlas patstāvīgi veikt vagonu grupu padošanu izkraušanai vai iekraušanai ostas stacijās, piekļuvi mūsu infrastruktūrai un iespēju izmantot savus resursus,» norādīja Ozols.

«Baltijas ekspresis» ir privāts licencēts dzelzceļa kravu pārvadātājs, kas piedāvā tranzīta kravu pārvadājumu pakalpojumus. Atbilstoši uzņēmuma 2016.gada gada pārskatam kompānija pieder AS «Ventbunkers» (62,79%), AS «Kālija parks» (20,56%), «BeleggingsmaatschappijGeit B.V.» (16,23%), SIA «Ventplac» (0,39%) un Ivaram Sormulim (0,03%).

«Baltijas ekspresis» 2016.gadā strādāja ar 28,875 miljonu eiro apgrozījumu un guva 2,509 miljonu eiro peļņu. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 4,154 miljoni eiro. Dati par 2017.gadu patlaban nav pieejami.

LDz ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna LDz valdošais uzņēmums.

LDz neto apgrozījums pērn samazinājās par 12,4 miljoniem eiro jeb 6,4% mazāk nekā 2016.gadā un bija 180,2 miljoni eiro.