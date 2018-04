Krievijas tranzītnozares eksperts: «Rīgas osta ir viena no modernākajām, labāk aprīkotajām ostām reģionā»

Pagājušonedēļ, no 17. līdz 19. aprīlim Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) kopā ar vairākiem ostas uzņēmumiem piedalījās starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē «Transrussia 2018» Maskavā. Ikgadējā izstāde ir lielākais transporta un loģistikas nozares notikums Krievijā, kā arī viens no lielākajiem nozares forumiem visā Eirāzijas telpā. Šogad tajā tika pārstāvētas vairāk nekā 350 kompānijas no 29 valstīm, apmeklētāju skaitam pārsniedzot 15 tūkstošus. «Rīgas brīvostas pārvaldei un ostas uzņēmumiem tā ir iespēja stiprināt esošo sadarbību un dibināt jaunus kontaktus ar reģiona lielākajiem loģistikas nozares spēlētājiem», pārliecināts Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.