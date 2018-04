Slēgs autobusu maršrutu no Ventspils līdz Ugālei un Usmai

Par iespējamo maršruta slēgšanu tika spriests jau iepriekš, norādot, ka tas ir garš un nerentabls. Izvērtējot pārvadāto pasažieru skaitu un valsts dotāciju īpatsvaru, pieņemts lēmums, ka no 2.maija pasažieru pārvadājumi tajā vairs netiks veikti. Valsts no savas puses sedz vairāk nekā 90% šī maršruta izmaksu, kas rodas, nodrošinot pasažieru pārvadājumus šajā maršrutā. Turklāt pārvadāto pasažieru skaits maršrutā ir ļoti mazs, un iedzīvotājiem ir iespēja tikt līdz iecerētajam galamērķim arī ar citu maršrutu autobusiem.

Lai iedzīvotājiem nerastos papildu neērtības sakarā ar maršruta slēgšanu, no 2.maija tiks veiktas izmaiņas citā maršrutā Ventspils - Ugāle. Turpmāk autobuss no Ventspils autoostas katru darbadienu izbrauks plkst.17.10. Reiss, kas Ventspilī tika sākts plkst.5.45, turpmāk netiks nodrošināts. Savukārt Ugāles mehāniskajās darbnīcās reiss turpmāk katru darbadienu tiks sākts plkst.6 (pirms tam - plkst.6.35), bet autobuss, kas no Ugāles arī līdz šim izbrauca plkst.8.40, no 2.maija veiks papildu posmu līdz pieturai «Sarkanā bulta». Tāpat reiss, kas tika sākts Ventspils autoostā plkst.13.30, bet Ugāles mehāniskajās darbnīcās - plkst.8.40, tiks izpildīts sestdienās. Līdz šim autobuss šajā reisā kursēja arī svētdienās.

Savukārt maršrutā Ventspils - Liepene autobuss, kas izbrauc no Ventspils autoostas plkst.10 un plkst.17, bet no Liepenes - plkst.10.45 un plkst.17.45, pasažieru pārvadājumus turpmāk nodrošinās pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un sestdienās. Līdz šim tas kursēja tikai otrdienās un sestdienās.

Šogad netiks slēgts maršruts Ventspils - Mazirbe, lai gan iepriekš tāda iespēja tika apsvērta.

Citu maršrutu slēgšana Kurzemē pašlaik netiekot plānota, apgalvoja Brūdere.