Šogad 17% reģionālajos autobusa maršrutos veikto pārbaužu konstatēti pārkāpumi

Šogad reģionālajos autobusa maršrutos veiktas jau 385 pārbaudes, no kurām 17% gadījumu konstatēti pārkāpumi, žurnālistus ceturtdien informēja «Autoransporta direkcijā».

«Autotransporta direkcijas» valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš atgādināja, ka pērn kopumā veiktas 1355 pārbaudes, tostarp pārkāpumi bijuši 16% gadījumos. Pērn tika palielināts kontroļu apmērs par 16% salīdzinājumā ar 2016.gadu un par vairāk nekā 100% salīdzinājumā ar 2015.gadu. Arī šogad kontroļu skaitu plānots palielināt.

Godiņš piebilda, lai arī kopš 2015.gada pārbaužu skaits autobusos ir divkāršojies, joprojām ir salīdzinoši daudz biļešu tirdzniecības pārkāpumu, par ko sūdzas arī pasažieri. Tas kropļo statistiku par pārvadāto pasažieru skaitu. Izplatītākie pārkāpumi ir maksāšana par braucienu, bet biļetes nesaņemšana. Biļete nonāk šofera kabatā, un tiek radīti zaudējumi valstij.

Pēc Godiņa teiktā, vēl viens izplatīts pārkāpums ir pasažierim, kurš ir samaksājis par braucienu, izsniegt nulles vērtības biļeti, kas pienākas, piemēram pirmās un otrās grupas invalīdiem. Cits pārkāpums ir biļetē norādītās pieturvietas nesakritība ar to, ko pasažieris nosaucis biļetes iegādes brīdī autobusā. Ik pa laikam «Autotransporta direkcija» saņem signālus no pasažieriem, ka šoferi piedāvā vienoties, norādot, ka bez biļetes izsniegšanas par braucienu liks samaksāt mazāk, lai gan tobrīd pastāv risks iekāpt kontrolei, kas pasažieri var izsēdināt no autobusa, vai likt viņam samaksāt līdz 20 eiro sodu. Ja pasažieris nesaņem biļeti, «Autotransporta direkcija» saņem nepilnvērtīgu statistiku, kā rezultātā reiss var tikt slēgts.

Godiņš uzsvēra - lai uzturētu reģionālo maršrutu tīklu esošajā apmērā, «Autotransporta direkcijai» ir būtiski saņemt reālajam pieprasījumam atbilstošus datus par sabiedriskā transporta izmantošanas biežumu. Starp maršrutiem, kuros biļešu neņemšanas dēļ var samazināties reisu skaits, patlaban ir Jaunķemeri, Sloka, Dubulti, Olaine, Vecumnieki, Ķekava, Salaspils, Ādaži, Saurieši, Upeslejas, Garkalne, Vangaži, Kadaga un Carnikava.

Godiņš norādīja, ka nolūkā novērst pārkāpumus vairāk nekā 500 no kopumā 1060 reģionālo maršrutu autobusos ir ieviestas abonementa biļetes. 2017.gadā veikti 1 209 482 braucieni, izmantojot abonementa biļeti, bet šogad - 289 623 braucieni. Tāpat norit darbs pie bezskaidras naudas norēķinu ieviešanas, kas ir iespēja samaksāt par autobusa biļeti ar bankas karti. Tāpat 157 autobusos, kas brauc 120 maršrutos, uzstādīta video novērošana, kas fiksē autobusa vadītāja darbības.

Pēc Godiņa teiktā, nolūkā novērst pārkāpumus, šodien Latvijā uzsākta informatīvā kampaņa «Neapzodz sevi - paņem biļeti!» ar mērķi veicināt iedzīvotāju līdzatbildības sajūtu, pieprasot braukšanas biļeti, par kuru pasažieris ir samaksājis, un nepieļaut biļešu tirdzniecības pārkāpumus autobusos.

Kampaņas laikā reģionālajos maršrutos kursēs deviņi autobusi ar kampaņas simboliku, kā arī visos autobusos būs izvietoti plakāti, uzlīmes vai ekrānos pārraidīta informācija par biļetes ņemšanas svarīgumu un pasažieru iespējām sazināties ar «Autotransporta direkciju», konstatējot biļešu tirdzniecības pārkāpumus. Biļešu tirdzniecības pārkāpumu gadījumos pasažieri visu diennakti par pārkāpumiem var ziņot, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621. Tāpat kampaņas ietvaros tiks publicēta karte ar maršrutiem, kuros iespējama reisu skaita samazināšana biļetes neizsniegšanas dēļ.

Atbildot uz žurnālistu jautājumu par šoferu atalgojumu, Godiņš teica, ka 2017.gadā vidējā alga, kas samaksāta reģionālā autobusa šoferim ir 811 eiro bruto. Tāpat katru gadu arī valsts izmaksā dotācijas algās un algas pieaug.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis piebilda, ka norit darbs pie tā, lai nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu mobilitāti iedzīvotājiem. Tostarp nākamgad tiks sludināts konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021.gada. Iepirkuma dokumentācijā būs noteiktas kvalitātes prasības pasažieru ērtībai un drošībai, kā arī ieviešamie pasākumi biļešu tirdzniecības pārkāpumu novēršanai.

Pēc Auguļa teiktā, saistībā ar iedzīvotāju skaita samazināšanos reģionālo autobusu maršrutu tīklā notiek reisu pārskatīšana, lai pakalpojums tiktu nodrošināts efektīvāk. Tā rezultātā sabiedriskais transports tiks nodrošināts visā Latvijā, kļūs ātrāks un efektīvāks. Sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos maršrutos nodrošina 26 autobusu pārvadātāji, pērn sabiedriskā transporta pakalpojumi nodrošināti ar 1205 autobusiem. Autobusu parka vidējais vecums ir samazinājies līdz 11,1 gadam, kamēr pērn autobusu parka vidējais vecums bija 12,28 gadi.

Pēc viņa teiktā, arī autobusu parki attīsta biznesu, domā par pasažieru pārvadājumu uzlabošanu, kļūstot efektīvāki. Lai arī «Autotransporta direkcija» un pasažieru pārvadātāji dara daudz, lai kopējo situāciju nozarē uzlabotu, liela loma esot arī pasažieriem, viņš uzsvēra. Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pieejamību, būtiski, lai pasažieri prasītu biļeti par braucienu, lai pieprasījums, ko vērtē pēc izsniegto biļešu skaita, nebūtu mazāks kā realitātē.

Augulis uzsvēra, ka atbalsta akciju un arī sabiedrībai der atcerēties, ka neizdarot to, kas tās pienākumos - nepaprasot biļeti - zaudētāji būs visa sabiedrība.