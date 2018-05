Transporta nozares jaunumi kaimiņvalstu medijos

Klaipēdas ostai jādomā par finansējuma piesaisti Biznesa laikraksts «Verslo žinios» publicējis plašu materiālu par situāciju Klaipēdas ostā, kura atšķirībā no Tallinas ostas, kas akcijas tirgo biržā un kapitāla palielināšanai mēģina piesaistīt investorus, turpina raudzīties uz valsts finansēm. Klaipēdas ostas ekonomiskās attīstības stratēģija paredz līdz 2030. gadam pārvadāt 15 procentus no visām Baltijas jūras Austrumu piekrastes kravām. Satiksmes ministrs sola, ka osta būs spiesta spēlēt atbilstoši tiem pašiem noteikumiem, kurus ievēro citi uzņēmumi, kas darbojas tirgus apstākļos.

Savukārt portāls «Alfa.lt» raksta par Kazahstānas aviokompānijas «SCAT Airlines» jauno maršrutu Viļņa - Astana, kas kļūs par pirmo uzņēmuma soli ne tikai uz Baltijas valstīm, bet arī uz Eiropas Savienību. Maršruta atklāšana paredzēta 27. maijā. Lietuvas vēstnieks Kazahstānā uzsvēra, ka jaunais maršruts konkurēs ar reisu Rīga – Astana, un viņš cer arī uz tranzīta pasažieriem.

Krievija gatavojas lielajam futbolam, ārvalstu alkohola importa ierobežojumiem un citām pārmaiņām

www.rzd-partner.ru vēstī, ka Lielā Sanktpēterburgas osta varētu tikt pārvietota ārpus pilsētas robežām uz Primorsku, paziņojis pilsētas vicegubernators Igors Albins. «Mēs domājam izmantot mūsu kolēģu, tajā skaitā Hamburgas un Singapūras pieredzi jaudu pārvietošanā aiz pilsētas robežas,» uzsvēris ierēdnis. Šādi tiktu atbrīvota teritorija jaunas pilsētvides radīšanai. Par iespējamajiem termiņiem gan netiek runāts.

Tikmēr Primorskas ostā kravu pārkraušana kopš gada sākuma ir samazinājusies par 26 procentiem. Apgrozījuma kritums vērojams arī Visockas un Ustjlugas ostās, kamēr pieaugums – Kaļiņingradā, Viborgā un Lielajā Sanktpēterburgas ostā. Kopumā Krievijai piederošajās Baltijas jūras ostās šajā periodā kravu apgrozījuma kritums ir 4,7 procenti.

«Kommersant» raksta, ka var ieilgt dzelzceļa prāmju līnijas Baltijska – Ustjluga modernizācija. Valdība jau atteikusies no koncesijas izmantošanas prāmju būvē, tiks samazināts jaunbūvējamo kuģu skaits, un palielināsies to izmaksas. Domājams, ka var ievilkties arī jaunu kuģu būves termiņi. Pašlaik līniju Baltijska – Ustjluga apkalpo divi prāmji, taču abus drīzumā nāksies norakstīt. Jaunajiem kuģiem bija jānodrošina Kaļiņingradas apgabala transporta drošība un jāsamazina atkarība no Lietuvas un Baltkrievijas dzelzceļa tarifiem.

Savukārt "Interfax" ziņo, ka Dzelzceļa transporta federālā aģentūra "Rosželdor» ir izstrādājusi veselu sarakstu ar bīstamajām vielām, kuru pārvadāšana tiks ierobežota laikā, kad Krievijā risināsies pasaules čempionāts futbolā. Tajā ir vielas, kam ir būtiska loma pārvadājumos – amonjaks, fosfors, propāns, butāns, ogļūdeņražu gāzes un dažādas ķimikālijas, ko izmanto zelta ieguvē. Tāpat pie bīstamām vielām pieskaitītas raķešu degvielas komponentes – heptils un hidrazīns. Krievijas dzelzceļš, kā ziņo "Kommersant", šo vielu pārvadāšanai izstrādājot alternatīvus maršrutus, kas neskaršot pilsētas, kurās notiks turnīrs. Čempionāta laikā tiks ierobežota arī bīstamo kravu pārkraušana ostās.

Uzbekistānā jauna dzelzceļa līnija

kommersant.uz informē, ka Uzbekistānā ir uzbūvēta jauna dzelzceļa līnija Buhāra – Miksena. Tagad maršrutus no Taškentas līdz Hivai, Urgenčai un Nukusai būs iespējams veikt par divām stundām ātrāk nekā iepriekš. Līnija ļaus palielināt pārvadājumus uz Kazahstānu un Krieviju, pa to tiks transportēta kalnrūpniecības un metalurģijas produkcija no Centrālajiem Kizilkumiem. Līnijas garums ir 355 kilometri, uzcelta 121 būve, kā arī 12 tilti, seši pievedceļi un pieci jaunas stacijas.

Ukrainas dzelzceļam beidzot peļņa

unian.net ziņo, ka Ukrainas dzelzceļš 2017. gadā strādājis ar peļņu 100 miljonu grivnu apmērā. Sasniegums ir jo nozīmīgāks tāpēc, ka gadu iepriekš Ukrainas dzelzceļa uzņēmums cieta 7,3 miljardu grivnu lielus zaudējumus.

Somija attīsta sakarus ar Kazahstānu

rzd-partner.ru raksta, ka 2017. gadā vairāk nekā uz pusi, salīdzinot ar gadu iepriekš, pieauga tranzīta kravu pārvadājumi uz Somiju caur Kazahstānu.Kravu kopapjoms sasniedza 60,22 tūkstošus tonnu. Kopš 2017. gada novembra nosūtīti jau 30 konteinervilcieni pa maršrutu Siaņa (Ķīna) - Kouvola (Somija).Somija ir izteikusi arī vēlmi organizēt tiešos avioreisus maršrutā Helsinki – Astana.