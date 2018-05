«Liepājas autobusu parks» piekto reizi iesniedzis sūdzību par «Rīgas satiksmes» iepirkumu

Personu apvienība AS «Liepājas autobusu parks» un AS «Nordeka» piekto reizi iesniegusi sūdzību par SIA «Rīgas satiksme» (RS) organizēto iepirkumu par mikroautobusu satiksmes nodrošināšanu Rīgā, liecina Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā atrodamā informācija.

Šo faktu apstiprināja arī RS pārstāve Baiba Bartaševiča. Tā kā sūdzība iesniegta šodien, uzņēmums vēl nav saņēmis informāciju, par ko tieši tā ir.

Līdz šim Iepirkumu uzraudzības birojs visas «Liepājas autobusu parka» sūdzības ir atzinis par pamatotām.

Jau vēstīts, ka Augstākā tiesa (AT) uzdevusi no nākamā gada apturēt RS un SIA «Rīgas mikroautobusu satiksme» (RMS) starpā noslēgto papildvienošanos par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma termiņa pagarināšanu. AT atzinusi, ka lietā apstrīdētā papildu vienošanās ir «pirmšķietami prettiesiska», un noteikusi, ka šīs vienošanās darbība ir apturama no 2019.gada 1.janvāra.

Tā kā iepirkums par mikroautobusu satiksmes nodrošināšanu Rīgā ticis vairākkārt pārsūdzēts Iepirkumu uzraudzības birojā, Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas deputāti uzdevuši RS deputātus reizi mēnesī informēt par iepirkuma situācijas attīstību.

Ja iepirkums laikus netiks noslēgts, RS plāno vērsties pie AT ar lūgumu pagarināt noregulējuma termiņu. Pretējā gadījumā draud izveidoties situācija, ka Rīgā no janvāra netiks nodrošināta mikroautobusu satiksme un katras sūdzības iesniegšana tikai pagarina iepirkuma laiku.

Konkrētais iepirkums ilgst jau no 2016.gada, kad RS izsludināja sarunu procedūru mikroautobusu satiksmes pakalpojuma sniegšanai no 2018.gada 1.maija. Patlaban tajā sarunu procedūras laikā ir izvēlēti divi pretendenti - RMS un personu apvienība, kuras sastāvā ir «Liepājas autobusu parks» un AS «Nordeka».

Neskatoties uz to, ka bija izsludināta minētā sarunu procedūra, RS un RMS 2017.gada 31.maijā noslēdza papildvienošanos, ar kuru 2013.gada līguma apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka pakalpojumi tiks sniegti līdz 2020.gada 30.oktobrim.

Uzņēmums «Liepājas autobusu parks» vērsās administratīvajā tiesā, lūdzot atzīt papildvienošanos par spēkā neesošu, jo tā noslēgta ārpus publiskā iepirkuma procedūras. Šis uzņēmums lietā lūdza piemērot pagaidu noregulējumu - aizliegt pildīt papildvienošanos.