Viņš uzsver, ka uzņēmums ir ļoti nopietni strādājis arī pie iekšējās restrukturizācijas un pārvaldības uzlabošanas. Par to liecina arī šogad saņemtais platīna novērtējums Ilgtspējas indeksā. Veiktā restrukturizācija ļāvusi pareizāk sadalīt resursus un līdz ar to uzlabot uzņēmuma efektivitāti, kā arī nodrošināt finanšu stabilitāti. Savukārt, raugoties nākotnē, E.Bērziņš uzsver, ka LDz jau vairs nav tikai transporta kompānija: «Mēs jau esam transporta un loģistikas uzņēmums, kā arī būtībā - inženierzinātņu tehniskais centrs. Un to jau ir novērtējušas dažāda veida starptautiskās organizācijas. Tieši tehnoloģiskās attīstības ziņā saskatām arī lielu nākotnes potenciālu – tostarp pieaugošai informācijas tehnoloģiju izmantošanai drošības, pārvadājumu organizācijas un darbības efektivitātes uzlabošanā.»