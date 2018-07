Netipiski vasaras sezonai dzelzceļa kravu apjomi pieaug

«Sadarbība ar Baltkrievijas dzelzceļu allaž ir bijusi sekmīga, taču pēdējo gadu laikā esam ievērojami to uzlabojuši, tostarp pagājušajā gadā atklājām LDz pārstāvniecību Baltkrievijā. Tādējādi kravu apjoma palielināšanās ir likumsakarīgs ieguldītā darba rezultāts. No Baltkrievijas virzienā uz Latvijas ostām šogad uzsākti jauna veida kravu, piemēram, šķeldas, pārvadājumi. Kopā ar Baltkrievijas kolēģiem esam izveidojuši jaunu piedāvājumu kravu īpašniekiem – kravas ekspresvilcienu Minska-Rīga. Patlaban pilnveidojam procesus, lai krava pie klientiem nonāktu ātrāk un līdz ar to būtu iespēja palielināt apjomus šajā maršrutā, tostarp izšķiroša ir arī sadarbība ar termināļiem, lai nodrošinātu iespējami ātrāku kravu izkraušanu un vagonu apriti,» skaidro LDz prezidents Edvīns Bērziņš.