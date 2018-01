Gulbe: Piena iepirkuma cenu kritums Latvijā ir saistīts ar situāciju globālajā tirgū

«Tas, ka vairāki piena pārstrādes uzreiz ir samazinājuši piena iepirkuma cenas, ir saistīts ar to, ka viņi strādā starptautiskajā tirgū,» sacīja Gulbe, atgādinot, ka globālajā tirgū ir industriālo piena produktu cenu kritums.

Kā skaidroja AREI vadītāja, Latvijā ļoti ilgu laiku bija zema piena iepirkuma cena, tāpēc tās kāpums pagājušajā gadā procentuāli šķita jūtamāks nekā citviet Eiropā. «Pamatā iepirkuma cenas pakāpās sviesta un piena tauku cenu kāpuma dēļ vasaras vidū. Taču iepirkuma cenas kāpums nebija adekvāts, neraugoties uz pieprasījuma pēc sviesta kāpumu, un sviesta cenas pieaugumu. Tā drīzāk bija ažiotāža. Cilvēki izpirka veikalos sviestu un veikals nesakrāmēja preci plauktā tik ātri atpakaļ, līdz ar to visi bija šausmās par to, ka plaukti tukši un izpirka šos produktus. Igaunijā saceltā ažiotāža par sviesta cenu kāpumu bija vēl lielāka un viņiem no citām valstīm ievestā sviesta krājumi būs vēl lielāki,» teica AREI vadītāja.

Vienlaikus Gulbe piebilda, ka citiem industriālajiem produktiem, piemēram, vājpiena pulverim, kas pārstrādātājiem paliek pāri pēc sviesta ražošanas, jau vairākus gadus ir zema cena. Līdz ar to pārstrādātāji, ņemot vērā tirgus situāciju, nevar paaugstināt piena iepirkuma cenu un ir spiesti to pat pazemināt. Tāpēc nav pamata piena pārstrādātājiem pārmest iespējamu vienošanos par vienlaicīgu iepirkuma cenu samazināšanu, jo tirgus situācija bija tāda, lai cenas kristos.

Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks aģentūrai LETA sacīja, ka piena iepirkuma cenu kritums nav vienlaicīgs, jo liela daļa piena pārstrādes uzņēmumu pagaidām nav mainījuši cenas, bet būs spiesti agrāk vai vēlāk to darīt, jo būtiski mainās tirgus situācija, kas bija gaidāms. «Situācija piena nozarē vairāk nekā gadu bija ļoti labvēlīga gan piena ražotājiem, gan pārstrādātājiem, bet tā sāka mainīties, kam pirmā pazīme bija industriālo piena produktu, izņemot sviesta, cenu krišanās. Diemžēl šobrīd arī industriālā saldā krējuma cena ir samazinājusies būtiski,» sacīja Šolks.

Šolks piebilda, ka industriālo piena produktu cenas pēdējā pusgada laikā ir piedzīvojušas būtisku kritumu pasaules tirgū - konkrēti sausā vājpiena cena ir kritusies no 1760 eiro tonnā līdz 1400 eiro tonnā (tā iepirkuma cena intervencē 1698 eiro tonnā), bet industriālā saldais krējuma ar 42% tauku saturu cena ir kritusies no 3680 eiro tonnā līdz 1700 eiro tonnā. Savukārt industriālais, puscietais siers vairs nemaksā 2800, bet tā cena šobrīd ir 2040 eiro tonnā. Tāpat, pēc viņa sacītā, iepriekšējos periodos Eiropas Savienība (ES) ļoti būtisku daudzumu sausā vājpiena iepirka intervencē un ES ir sākusi pakāpeniski pārdot šo produktu par apmēram 1400 eiro, kas ir zemāka nekā tirgus cena. Ja piena pārstrādes uzņēmums ražotu tikai šo industriālo piena produktu, tad piena iepirkuma cena nevarētu būt augstāka par 200 eiro par tonnu.

Viņš teica, ka tikai saistībā ar to, ka Latvijas piena pārstrādātāji darbojas vietējā tirgū un tiem ir līgumsaistības, ir iemesls, kāpēc cenu iespējams noturēt tādā līmenī, kāda tā ir šobrīd. «Mums visiem kopumā ir jādomā, ko darīt, ja situācija mainīsies un konkurences dēļ ārvalstu konkurences no Polijas, Lietuvas un Vācijas samazināt cenu arī vietējo tirgū,» teica LPCS valdes priekšsēdētājs, skaidrojot, ka vietējais tirgus spēj patērēt tikai vienu trešdaļu no kopējā svaigpiena apjoma dažādu piena produktu veidā. Tas nozīmē, ka piena pārstrāde ir būtiski atkarīga no situācijas eksporta tirgos.

Pēc LPCS valdes priekšsēdētāja sacītā, vidēji dienā Latvijā tiek iepirktas 2200 tonnas piena pārstrādei, no kurām 772 tonnas vidēji dienā tiek eksportētas, bet 1430 tonnas tiek pārstrādātas Latvijas piena pārstrādes uzņēmumos. No kopējā pārstrādei iepirktā piena apjoma vidēji 700 tonnu tiek patērētas produktu ražošanai, kurus piena pārstrādātāji realizē vietējā tirgū. Nedaudz vairāk par 700 tonnām piena pārstrādātāji izmanto dažādu piena produktu ražošanai eksporta tirgiem.

Jau ziņots, ka Latvijas Lauksaimnieku kooperatīvu asociācija (LLKA) janvāra pirmajā nedēļā informēja, ka no šā gada sākuma piena iepirkuma cena piedzīvojusi dramatisku kritumu. «Situācija piena tirgū kļuvusi saspringta, tādēļ piena kooperatīviem jāvienojas par risinājumiem, kā noturēt pieņemamu iepirkuma cenu saviem zemniekiem. Tā kā Latvijas piena pārstrādes uzņēmumi vienlaicīgi visiem kooperatīviem samazinājuši iepirkuma cenu, viens no risinājumiem ir lemt par ilgtermiņa sadarbības partneru meklēšanu ārpus Latvijas robežām,» norādīja LLKA piena grupas vadītāja Mirdza Feldmane.

LPCS apvieno piena pārstrādes uzņēmumus un sadarbības partnerus, kas kopā realizē aptuveni 80% no Latvijā pārstrādātā piena.