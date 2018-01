«Benu aptieka»: Neskaidrības ap e-veselības sistēmu nostāda farmaceitus ķīlnieku lomā

«Benu aptieka» uzsvēra, ka, lai gan e-veselībai būtu jāatvieglo pacientu un ārstu ikdiena, kā arī jāpilnveido medicīnas pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, tā farmaceitus ir nostādījusi ķīlnieku lomā, jo, rīkojoties atbilstoši likumdošanai, tiem jāsaskaras ar neapmierinātību, gan no pacientu, gan no ārstu puses. Līdz ar to «Benu aptieka» aicina ārstus izskaidrot pacientiem jauno recepšu zāļu saņemšanas kārtību, bet pacientus - to ievērot.

Aptieku tīkls atgādināja, ka e-recepšu formātam un vienotai e-veselības sistēmai ir daudz priekšrocību - tā novērš recepšu neskaidrību un nozaudēšanas iespējamību, turklāt visiem ārstējošajiem ārstiem sniedz informāciju par to, kādas zāles pacients jau lieto, tādējādi ļaujot izvairīties no nesaderīgu zāļu izrakstīšanas. Tomēr jaunā sistēma rada daudz neskaidrību, kas apgrūtina un negatīvi ietekmē farmaceitu darbu. Pacienti bieži vien nav informēti par nepieciešamību uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai saņemtu medikamentus, savukārt farmaceits nav tiesīgs izsniegt zāles, ja dokumenti netiek uzrādīti. Šādā situācijā farmaceits ir spiests saskarties gan ar pacientu, gan ārstu atklāti izteiktu neapmierinātību.

«Benu aptiekas» Farmācijas daļas vadītāja Vizma Vīksna norādīja, ka kopš e-veselības sistēmas darbības sākuma pagājušas divas nedēļas, tomēr ar to saistītais psiholoģiskais slogs, ar ko saskaras farmaceiti, nav mazinājies. «No savas puses esam gan pauduši atbalstu jaunajai sistēmai plašsaziņas līdzekļos, gan centušies skaidrot situāciju un rast tai risinājumu, aicinājuši cilvēkus būt pacietīgiem un saprotošiem. Tomēr rezultātā saskaramies ar pārmetumiem un pat rupju attieksmi pret farmaceitu no pacientu un reizēm arī no ārstu puses,» atzina Vīksna.

Pēc viņas teiktā, minētā situācija liek secināt, ka ir ārsti, kas neizskaidro saviem pacientiem pamata lietas par to, kā izrakstītās recepšu zāles var saņemt. Ņemot vērā, ka pacienti netiek pietiekami informēti par minēto procesu, Vīksna norādīja, ka farmaceiti ir spiesti nepārtraukti to skaidrot, rezultātā saskaroties ar neapmierinātību. Tomēr viņa uzsvēra, ka arī pacientiem būtu jāsaprot, ka tā nav aptiekas izdomāta prasība, bet gan e-veselības sistēmas lietošanas nosacījumi, kas jāievēro. «Gribu uzsvērt, ka, neuzrādot savu personas apliecību, bet nosaucot aptiekā svešas personas kodu, nevarēs saņemt zāles, jo tas ir pretrunā ar likumdošanu un personas datu aizsardzību, turklāt tas radītu riskus sabiedrībai un veicinātu ļaunprātīgas darbības. Šāda situācija nav pieļaujama,» sacīja «Benu aptiekas» Farmācijas daļas vadītāja.

Viņa pauda aicinājumu visām iesaistītajām pusēm būt saprotošām un rīkoties atbildīgi – ārstiem skaidrot pacientiem kārtību, kādā izrakstītās zāles iespējams saņemt gan pašam, gan nepieciešamības gadījumā citai personai, savukārt pacientus iepazīties ar dažiem vienkāršajiem nosacījumiem, kas jāievēro zāļu saņemšanai. Vīksnas ieskatā tas atvieglos medikamentu iegādi pacientiem un darbu farmaceitiem, kā arī ietaupīs visu iesaistīto pušu laiku, veidojot cieņpilnu sadarbību.

«Benu aptiekas» pārstāvji atgādināja, ka, iegādājoties e-recepšu medikamentus, pacientam aptiekā jāuzrāda tikai personu apliecinošs dokuments - pase vai eID karte. Līdzīgi ir ar e-receptēm, kas izrakstītas bērniem un personām, kuras deleģējušas iegādāties medikamentus kādu citu personu, veicot darbības e-veselības portālā savā profilā.

Savukārt, lai e-receptes medikamentus pacienta vietā varētu iegādāties cita persona, piemēram, kaimiņš, radinieks vai kāds cits, minētajai personai aptiekā jānosauc vai jāuzrāda e-receptes numurs, jānosauc pacienta vārds un uzvārds un jāuzrāda sava pase vai eID karte.

Kā ziņots, no 1.janvāra Latvijā sākta obligāta valsts e-veselības sistēmas lietošana, kas paredz, ka turpmāk darbnespējas lapu un valsts kompensējamo zāļu recepšu aprite būs tikai elektroniska.

Uz problēmām sistēmas darbībā janvāra pirmajās nedēļās norādījušas vairākas Latvijas medicīnas iestādes, ģimenes ārsti un aptiekas. NVD direktores vietniece informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Linda Freimane aizvadītajā nedēļā atzina, ka e-veselības sistēma optimāli varētu sākt strādāt pēc pāris nedēļām.

Savukārt sistēmas lietošanai kļūstot par obligātu, zvanu skaits sistēmas lietotāju Atbalsta dienestam teju desmitkāršojies. Minētā iemesla dēļ, lai samazinātu gaidīšanas laiku līdz savienojumam, palielināta e-veselības sistēmas lietotāju Atbalsta dienesta jauda.