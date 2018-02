Pētnieks: Latvijā reāls bezdarbs praktiski nepastāv

Viņš skaidroja, ka lielākoties Latvijā ir ilgstoši bezdarbnieki, īpaši Latgalē, kur bezdarba līmenis ir apmēram 16%. Tas nozīmē, ka tie ir vecāka gadagājuma cilvēki, kam darba tirgū, iespējams, trūkst prasmes. Daļa darbinieku ir ēnu ekonomikā, tāpat ir cilvēki, kas nemaz negrib strādāt. «Latvijā realitātē praktiski visi cilvēki, kas grib strādāt, to dara. Tādejādi bezdarbs nemaz neeksistē,» teica Sauka.

Pētnieks atzīmēja, ka Latvijas darba tirgū jau vairākus gadus aktuāls ir darbaspēka trūkuma jautājums. «Darbaspēka problēma Latvijā pastāv. Nav tā, ka par to zinām pirmo gadu. Par to zinām jau diezgan ilgi. Protams, krīzes laikā bija citas problēmas, bet, kopš ekonomika vairāk vai mazāk atkopjas - un tā atkopjas jau vairākus gadus -, tad par šo jautājumu sāk runāt. Un ticiet man, tas, kā mēs par to runājam šobrīd, ir vēl salīdzinoši maigi. Saruna par šīm problēmām eskalēsies. Par to runās, un runās gan par lētā darbaspēka, gan par augsti kvalificētā darbaspēka, par visa veida darbaspēka ievešanas nepieciešamību,» norādīja Sauka.

Viņš atsaucās uz vairākiem pētījumiem, kas to pierāda. Pētījums par ārvalstu investoru noskaņojumu ir viens no tādiem. «Turklāt šis pētījums jau tiek veikts trīs gadus pēc kārtas, un ir skaidrs, ka darbinieku pietrūkst. Turklāt viņu pietrūkst ar katru gadu arvien vairāk. Var pieņemt, ka jau pēc pāris gadiem gan ārvalstu investori, gan arī vietējie runās par ļoti lielu darbaspēka trūkumu,» prognozēja Sauka.

Pētnieks norādīja, ka uzņēmējiem un valstij būtu kopīgi jārisina problēma ar darbinieku piesaisti no ārvalstīm. Latvijā ir un būs nepieciešamība gan pēc ārvalstu mazkvalificētā darbaspēka, gan augsti kvalificētiem darbiniekiem.

Jau vēstīts, ka janvārī reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā pieaudzis līdz 7%, kas ir par 0,2 procentpunktiem vairāk nekā pagājušā gada decembrī. Janvāra sākumā Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē bija 63 121 bezdarbnieks, bet mēneša beigās - 65 136 bezdarbnieki, tādējādi reģistrēto bezdarbnieku skaits mēneša laikā palielinājies par 2015 cilvēkiem.