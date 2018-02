Repše: Tiesībsargājošajām iestādēm jāskaidro, vai Rimšēviča lietā viņiem ir nopietni pierādījumi

Viņš norādīja, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) un Valsts policijas pirmdien notikusī preses konference informatīvajā ziņā esot bijusi «ļoti tukša». Esot saprotams, ka atbildīgās amatpersonas pašlaik nedrīkst izpaust izmeklēšanas detaļas, taču atbildīgajām amatpersonām skaidri jāpasaka, vai šajā lietā ir vai nav atbilstoši pierādījumi, pauda Repše.

Bijušais Latvijas Bankas vadītājs akcentē, ka Rimšēviča situācijā iniciatīva ir nākusi no tiesībsargājošo iestāžu puses. Viņš norāda, ka ciena tiesībsargājošās instances un vienmēr ir uzticējies to veiktajām darbībām. Ņemot to vērā, Repše norāda, ka Latvijas Bankas prezidenta aizturēšanai un kratīšanai viņa īpašumā ir jābūt ļoti nopietnam pamatam.

Reizē kādreizējais centrālās bankas vadītājs neizslēdz iespēju, ka «varbūt arī tā nav» jeb ka tiesībsargiem varētu arī nebūt bijis pamats šādi rīkoties. «Tās būtu šausmas, kam negribētos ticēt,» pauž Repše. «Ļoti ceru, ka tas [aizturēšana] netika darīts, lai parādītu varu vai citādi izrādītos,» norāda bijušais Latvijas Bankas vadītājs.

Ja bija pamats Rimšēviču aizturēt uz 48 stundām, tad būtu jāsecina, ka tiesībsargu rīcībā ir ļoti nopietni pierādījumi, līdz ar to konsekventa rīcība būtu arī lūgt tiesu apcietināt viņu, sacīja Repše. Tāpēc nav saprotams, kāpēc cilvēku bija nepieciešams aizturēt un vai izmeklētāju tālāka nevēršanās tiesā nav norāde uz to, kāda ir situācija ar pierādījumiem šajā lietā, norādīja kādreizējais centrālās bankas vadītājs.

Viņš piebilda, ka bija ļoti satriekts un apjucis, lasot par izmeklēšanas darbībām un izskanējušajām aizdomām attiecībā uz Rimšēviču.

Kā ziņots, Repše vietnē «Twitter» iepriekš rakstīja, ka nespējot iedomāties, ka viņa pēctecis amatā Rimšēvičs varētu būt vainojams viņam inkriminētajos noziegumos. «Ja LB Prezidents nav vainīgs, viņam šobrīd nav jāatkāpjas no amata. Tā būtu Latvijas nedraugu uzvara,» rakstījis Repše.

No KNAB viņš vēlētos redzēt iespējami ātru situācijas risinājumu «vienā vai otrā virzienā». «Līdz šim ļoti cienu gan manu draugu un kolēģi LB Prezidentu Ilmāru Rimšēviču, gan mūsu tiesībsargājošās iestādes. Tagad grūti iedomāties, ka abi varētu arī turpmāk palikt vienā laivā. Ļoti ceru uz drīzu un izsmeļošu situācijas skaidrojumu tiesiskā ceļā ar faktiem un pierādījumiem,» rakstīja Repše.

Jau vēstīts, KNAB ir sācis kriminālprocesu pret Rimšēviču par kukuļņemšanu. Viņš paziņojis, ka nav vainīgs un neatkāpsies no amata, bet savu aizturēšanu saistījis ar «ABLV Bank» un citu nerezidentus apkalpojošo banku pretdarbību.