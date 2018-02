Lūkass: Latvijas reputācija cietīs vairāk, ja starptautiskie partneri būs maldināti par pūliņiem sakārtot banku sektoru

«Manuprāt, galvenās grūtības sagādā tas, ka Latvijas amatpersonas uzstāja, ka ir iztīrījušas banku sektoru un ka tā vairs nav problēma. Ja kāds no šiem skandāliem izrādīsies patiess, tas pierādīs, ka viss tomēr nebija tik ļoti kārtībā. Es uzskatu, ka dzīve ir kļūdām pilna, taču jūs mazāk vainotu par kļūdu pieļaušanu, bet vairāk - par kļūdu risināšanu negodīgā veidā," saka Lūkass.

«The Economist» apskatnieks atgādina, ka nerezidentu naudas plūsmas nāk no Krievijas, kas ir nedraudzīga valsts, līdz ar to Latvija šādā veidā kļūst ievainojama. Viņaprāt, Latvijai nav un nebūs spēju atbilstoši regulēt savu nerezidentu finanšu sektoru. «Vienmēr esmu uzskatījis, ka negadījums ar Latvijas nerezidentu bankām ir tikai laika jautājums. Šeit ir divas problēmas. Viena ir tā, ka Krievija izmanto naudu, lai uzbruktu visām Rietumvalstīm, un Latvija nav izņēmums. Krievija izmanto šo instrumentu, lai radītu finansiālu un ekonomisku ietekmi, un augsni arī korupcijai un kukuļošanai. Krievijas nauda ir problēma visur, bet man šķiet, ka ofšoru un nerezidentu banku sektors rada īpašu problēmu, jo tam ir nepieciešama ļoti rūpīga regulācija. Un pat manā valstī - Lielbritānijā, mums tas nesanāk pārāk labi. Ja tas ir grūti Lielbritānijā ar tās 400 gadu pieredzi finanšu uzraudzībā, tad tas ir vēl grūtāk tādai valstij kā Latvija. Un šis ir iemesls, kāpēc es esmu aicinājis Latviju nepiedalīties šajā biznesā.»

Kā ziņots, 13. februārī ASV paziņoja, ka plāno piemērot sankcijas trešajai lielākajai Latvijas bankai «ABLV Bank», kuru vainoja Ziemeļkorejai noteikto sankciju pārkāpšanā, līdzdalībā naudas atmazgāšanā un amatpersonu piekukuļošanā. Baidoties no ASV dusmām, no «ABLV Bank» novērsās tās sadarbības bankas. No bankas aizplūda 600 miljoni eiro, tā rezultātā Eiropas Centrālā banka (ECB) piemēroja ierobežojumus. Tagad ECB nolēmusi neatjaunot «ABLV Bank» normālas norēķinu iespējas un paziņojumā norāda, ka banka tiks tiks likvidēta atbilstoši Latvijas likumiem.

Vienlaikus korupcijas apkarotāju redzeslokā nonācis Latvijas Bankas prezidents un Eiropas Centrālās bankas padomes loceklis Ilmārs Rimšēvičs, kurš tiek vainots kukuļa pieprasīšanā un pieņemšanā lielā apmērā. Kamēr par šīs lietas detaļām informācija ir skopa, paralēli starptautiskajā presē mērķtiecīgi uzdarboties sācis vēl vienas Latvijas nerezidentu bankas - «Norvik» - īpašnieks Grigorijs Guseļņikovs. Viņš apsūdz Latvijas centrālās bankas vadītāju kukuļu izspiešanā.