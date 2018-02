Ekspertes: «ABLV Bank» darbinieku atlaišana darba tirgū būtiskus satricinājumus neradīs

(Papildināts virsraksts un 1.rindkopa, pievienota 7.-8.rindkopa.)

Personāla atlases uzņēmuma «Eiropersonāls» valdes locekle Evita Mackeviča teica, ka augstas kvalifikācijas speciālistiem noteikti nebūs jāsatraucas, jo Latvijā ir novērojams kvalificētu darbinieku trūkums.

Tiesa, to nevar teikt par tiem darbiniekiem, kas nav augstas kvalifikācijas speciālisti. Taču arī šajā ziņā satraukumam par situāciju darba tirgū nebūtu jābūt. Tas skaidrojams ar to, ka jau patlaban ir novērojama dažādu finanšu centru interese par pieredzējušu klientu speciālistu piesaisti, atzīmēja Mackeviča.

Tāpat šī situācija var pastiprināt konkurenci jau finanšu nozarē strādājošo vidū, jo nav izslēgta iespēja, ka darba devēji varētu izvērtēt iespējas pieņemt darbā savā uzņēmumā kādu no «ABLV Bank» darbu zaudējušajiem augstākas vai ne augstākas kvalifikācijas speciālistu, prognozēja Mackeviča.

Pēc viņas teiktā, visu «ABLV Bank» darbinieku atbrīvošana no darba tirgū būtiskus satricinājumus neradīs.

Mackeviča arī teica, ka saskaņā ar viņas rīcībā esošo informāciju vairākas personāla atlases kompānijas Latvijā jau ir sākušas «ABLV Bank» darbinieku kvalifikācijas un specialitāšu apzināšanu, lai varētu tos pēc iespējas drīzāk piedāvāt saviem klientiem, kuri ir darbinieku meklējumos.

Personāla atlases uzņēmuma «CV-Online Latvia» personāla atlases nodaļas vadītājs Kaspars Kotāns sacīja, ka daļa no šiem darbiniekiem, piemēram, finanšu speciālisti varētu ieinteresēt to pašu banku sektoru, kurā novērojama nemitīga cīņa par labākajiem cilvēku resursiem. Tāpat interese varētu būt no auditorkompāniju puses vai dalīto pakalpojumu centriem, kuri «apsaimnieko» savu uzņēmumu finanšu sfēru no Latvijas biroja.

Viņš atzīmēja, ka tāpat uzņēmumi noteikti neizslēdz iespēju, ka šādā veidā darba tirgū nokļuvušie speciālisti varētu būt pretimnākošāki atalgojuma ziņā, jo tuvākā vai tālākā nākotnē tiem būs jāmeklē darbs.

Tam, ka nekādu būtisku seku uz darba tirgu varētu nebūt no tā, ka darbu zaudēs «ABLV Bank» augstas kvalifikācijas speciālisti, piekrīt arī Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Selga.

Taču, pēc viņas domām, visu «ABLV Bank» darbinieku darba zaudēšana var radīt nelielu speciālistu pārprodukciju tirgū.

Kā ziņots, «ABLV Bank» valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis teica, ka jau nākamās nedēļas laikā 30% jeb aptuveni 300 AS «ABLV Bank» darbinieki zaudēs darbu. Tie būs augstas kvalifikācijas speciālisti - finansisti, mārketinga eksperti un citi.

Kopumā bankā strādā vairāk nekā 900 cilvēku.

Jau vēstīts, ka maksimālai klientu un kreditoru interešu aizstāvībai un, ņemot vērā ECB lēmumu par likvidācijas procesa sākšanu, «ABLV Bank» akcionāri ārkārtas sapulcē pirmdien nolēma sākt bankas pašlikvidāciju. «ABLV Bank» norāda, ka šādā veidā vislabāk spēšot nodrošināt bankas aktīvu aizsardzību, lai norēķinātos ar visiem klientiem.