Latvijas Bankas ekonomists: Šogad vidējās algas kāpums būs tuvu 8%

«Paredzams, ka šogad vidējās algas kāpums būs tuvu 8%. No vienas puses, atalgojumu veicinās būtisks minimālās algas kāpums - no 380 līdz 430 eiro mēnesī. Arī darba tirgus temperatūra saglabāsies vismaz šā brīža līmenī, kad noturīgi pieaug brīvo darbavietu skaits un uzņēmēji arvien biežāk sūdzas par darba roku trūkumu. No otras puses, jo ilgāk atalgojums skrien pa priekšu darba ražīgumam (Latvijā tas vērojams no 2012.gada), jo uzņēmumiem grūtāk noturēt dinamisku atalgojuma pieaugumu. Lai atalgojuma pieaugums būtu ilgtspējīgs, tam ir jāiet roku rokā ar darba ražīguma pieaugumu,» norāda Krasnopjorovs.

Viņš arī piebilst, ka augstāka iedzīvotāju pirktspēja turpinās balstīt privāto patēriņu, kas arī šogad, visticamāk, paliks par svarīgu tautsaimniecības dzinēju. Darbaspēka izmaksu sadārdzinājums un ienākumu kāpums noteiks arvien lielāku iekšzemes pieprasījuma ietekmi uz inflāciju. Tādējādi, pēc netipiski zemas inflācijas šā gada sākumā, pavasarī paredzams dinamiskāks cenu pieaugums, gada vidējai inflācijai sasniedzot iepriekš prognozētos 2,9%.

Tāpat Krasnopjorovs norāda, ka vienlaikus ar ceturtā ceturkšņa datu publicēšanu Centrālā statistikas pārvalde ir paaugstinājusi vērtējumu par atalgojuma dinamiku iepriekšējos ceturkšņos - tādējādi atalgojuma palēninājums trešajā ceturksnī, kas savulaik pārsteidza dažus analītiķus, vairs nav aktuāls. Jaunākie dati liecina par pakāpenisku atalgojuma paātrinājuma tendenci, un tas atspoguļo mērenu darba tirgus uzsilšanu.

Jau vēstīts, ka Latvijā pagājušajā gadā vidējā bruto darba samaksa par pilnas slodzes darbu bija 926 eiro, kas ir par 7,9% jeb 67 eiro vairāk nekā 2016.gadā. Savukārt vidējā neto darba samaksa bija 676 eiro jeb 72,9% no bruto algas, un gada laikā tā pieauga lēnāk nekā atalgojums pirms darba nodokļu nomaksas - par 7%.