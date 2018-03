Maligina meita: Man rūp «Olainfarm» nākotne

Viņa informēja, ka visas viņas darbības tiks vērstas uz to, lai AS «Olainfarm» un citi Maligina izveidotie uzņēmumi saglabātu savu vērtību līdz nonākšanai likumīgo mantinieku īpašumā.

«Man ir ļoti žēl, ka mana tēva Valērija Maligina vārds pēdējās nedēļās publiskajā telpā izskan negatīvā kontekstā. Viņš noteikti nebūtu vēlējies, ka mūsu ģimene nokļūtu apstākļos, kad personīgais labums tiek likts augstāk par visas ģimenes interesēm. Tieši tāpēc šajā — atsevišķu ieinteresēto pušu radītās destrukcijas vairošanā — piedalīties nevēlos. Patlaban ir būtiski atsijāt svarīgo no nesvarīgā, patiesību no spekulācijām un izdomājumiem,» pauda Maligina.

AS «Olainfarm» nesen publicēja koncerna konsolidētos finanšu rezultātus, kas parāda, ka 2017. gadā uzņēmums ir sasniedzis apgrozījuma rekordu — 122 milj. eiro. Peļņa saglabājās 2016. gada līmenī, sasniedzot 11,63 milj. eiro. Gads uzņēmumam vērtējams kā labs, lai arī to ietekmēja ārēji faktori, piemēram, Krievijas rubļa svārstības gada sākumā.

Maligina ziņo, ka AS «Olainfarm» valde 2018. gadā piedāvājusi akcionāriem dividendēs izmaksāt kopumā gandrīz trīs miljonus eiro jeb 0,21 eiro par akciju pie nosacījuma, ja «Olainfarm» auditētajā 2017. gada pārskatā netiks veiktas būtiskas izmaiņas. «Es kā topošā uzņēmuma akcionāre saredzu, ka arī turpmāk ir svarīgi sabalansēt dividenžu maksājumus un investīcijas jaunos produktos vai uzņēmumos. Vēlos uzsvērt, ka AS «Olainfarm» koncerna turpmāka vērtības celšana, kā to bija iesācis mans tēvs Valērijs Maligins, ir mans galvenais uzdevums. Par uzņēmuma turpmāko attīstību vidējā termiņā esmu noskaņota ambiciozi — labprāt izmantotu jebkuras saprātīgas izaugsmes iespējas, tostarp investīcijas gan jaunos produktos, gan uzņēmumos. Tas ir mana tēva un viņa izveidotās komandas panākums, ka AS «Olainfarm» atrodas mūsu reģiona lielāko investoru kartē. Un mums, neapšaubāmi, tajā jāpaliek arī turpmāk,» apgalvoja Maligina, piebilstot, ka turpinās attīstīt caurredzamu biznesa vidi.

Maligina uzsvēra, ka neplāno pārdot nedz AS «Olainfarm» akcijas, nedz arī kādus citus saistītos meitas uzņēmumus: «Man rūp AS «Olainfarm» nākotne. Ar pilnu atbildību apzinos, ka «Olainfarm» grupā ir ap 3000 darbinieku un vairāk nekā 1000 akcionāru. Tas uzliek milzu atbildību par lēmumiem, kurus ir un būs jāpieņem.»

Jau vēstīts, ka pērn decembrī mirušā uzņēmēja Valērija Maligina atraitne Elīna Maligina tiesā apstrīdējusi «Olainfarm» īpašnieka testamentu, pastāstīja Maliginas advokāts Pāvels Rebenoks.

Pieteikums iesniegts Rīgas rajona tiesas namā Jūrmalā. Tiesā apstiprināja, ka lieta ir ierosināta, taču sēdes datums vēl nav nozīmēts.

Tāpat ziņots, atbilstoši Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas lēmumam, Maligina iecelta par sava tēva un AS «Olainfarm» lielākā īpašnieka mantojuma. Aizgādnes pilnvaras viņai stājās spēkā no šā gada 6.februāra.

Šī gada 16.janvārī nolasītajā «Olainfarm» vadītāja testamentā bija minētas uzņēmēja trīs meitas, no kurām divas ir pilngadīgas, bet uzņēmēja atraitne tajā netika minēta.

Maligins mūžībā aizgāja 2017.gada decembrī 52 gadu vecumā.

Maligins tieši un pastarpināti caur SIA «Olmafarm» bija lielākais «Olainfarm» īpašnieks. «Olmafarm» pilnībā piederēja Maliginam. «Olmafarm» piederēja 42% daļu, bet Maliginam 26% akciju, liecina biržas «Nasdaq Riga» dati.

«Olainfarm» nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. Kompānijas akcijas kotē «Nasdaq Riga» oficiālajā sarakstā. «Olainfarm» koncerna kopējais apgrozījums 2016.gadā sasniedza 110,693 miljonus eiro, bet koncerna peļņa 2016.gadā bija 11,586 miljoni eiro.