«SEB banka»: Darbinieku skaitu Latvijā šogad plāno palielināt 16% uzņēmumu

Viņš arī norādīja, ka šādu uzņēmumu skaits ir pieaudzis salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad jaunus darbiniekus plānoja pieņemt 12% Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu.

Vienlaikus Panke informēja, ka savukārt kaimiņvalstu uzņēmēji ir ambiciozāki - Igaunijā darbinieku skaitu šogad plāno palielināt 19%, bet Lietuvā - 25% mazo un vidējo uzņēmumu.

Vienlaikus gada laikā Latvijā ir būtiski sarucis to uzņēmumu skaits, kas plāno samazināt darbinieku skaitu - ja pirms gada šādi plāni bija gandrīz katram piektajam uzņēmumam, tad šobrīd darbinieku skaita optimizāciju gatavo 9% Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu. Lietuvā šādi plāni ir 10%, bet Igaunijā - 5% kompāniju.

«Ekonomikas izaugsme ir vairojusi to uzņēmēju skaitu, kas plāno palielināt savu darbinieku skaitu. Tomēr uzlabojums ir mērens, un to ierobežo arī augstā konkurence par pieejamajām darba rokām. Piesardzība joprojām ir dominējošais noskaņojums, un mazo uzņēmumu vidū tā ir īpaši uzsvērta. To apliecina arī lielais uzņēmēju skaits, kas savus mērķus plāno sasniegt ar esošo darbinieku skaitu,» sacīja «SEB bankas» makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis.

Viņš arī norādīja, ka rojām ir pietiekami daudz to uzņēmēju, kas meklē iespējas optimizēt darbinieku skaitu. Taču tas ne vienmēr jāvērtē negatīvi, jo tas var atspoguļot investīcijas ražīgumā, kas ļaus plānotos biznesa rezultātus sasniegt arī ar mazāku darbinieku skaitu.

«Atalgojuma pieauguma spiediens šogad turpinās augt. To apliecina situācija darba tirgū, ko pastiprina nelabvēlīgā demogrāfiskā situācija. Tādēļ nepieciešamība ieguldīt darbības efektivizēšanā un attīstībā kļūst īpaši aktuāla,» teica Gašpuitis.

Baltijas biznesa pārskatā par 2018.gadu apkopotas 4270 Baltijas valstu mazo un vidējo uzņēmumu atbildes, tostarp gandrīz 2000 Latvijas uzņēmumu viedokļi. Aptauja veikta 2017.gada decembrī un 2018.gada janvārī.