Eksperti: Nākotnē iepirkšanās process klātienē kļūs ātrāks un automatizētāks

Kā informēja konferences organizatori, mazumtirdzniecības veikalu tīkla SIA «Maxima Latvija» valdes locekle Kristīne Āboltiņa pasākuma laikā akcentēja, ka tehnoloģiju attīstība būtiski ietekmē klientu iepirkšanās pieredzi. Piemēram, «Maxima Latvija», sekojot līdzi tendencēm, tās uzlabošanai izvietojusi pašapkalpošanās kases 30 veikalos Rīgā un citviet Latvijā, kā arī ieviesusi 600 jaunas kases ar bezkontaktu norēķinu iespēju, lai atvieglotu kasieru darbu un veicinātu apkalpošanas ātruma uzlabošanu.

Vienlaikus, pēc viņas teiktā, modernās tehnoloģijas ietekmēs ne tikai iepirkšanās procesu, bet arī piegādes ķēžu darbu. Āboltiņa uzsvēra, ka mazumtirgotājs ir tik progresīvs, cik pelnoša ir tā piegādes ķēde, savukārt, jo efektīvāka piegādes ķēde, jo vairāk var tikt samazinātas darba stundas darbiniekiem. «Tehnoloģiju ieviešana ir rūpīgs izpētes darbs, jo nevar vienkārši ieviest kādu atsevišķu tehnoloģiju un cerēt, ka tā sniegs labumu – ir laicīgi jādomā par tās integrāciju uzņēmuma struktūrā, darbinieku apmācībām un citiem būtiskiem aspektiem,» skaidroja «Maxima Latvija» valdes locekle.

Savukārt, runājot par tendencēm iepirkšanās paradumos un tirdzniecības centru piedāvājumu, Rīgā topošā izklaides un tirdzniecības centra «Akropole» īpašnieces «Akropolis Group» mārketinga un komunikācijas daļas vadītāja Indre Česūniene konferences laikā sacīja, ka tirdzniecības centru vidū arvien aktuālāka kļūst multifunkcionalitāte, jo tiem jāpiedāvā ne tikai preces, bet arī izklaides iespējas, kā arī dažādus pakalpojumus, tostarp veselības aprūpes un skaistumkopšanas jomās. Česūniene atzīmēja, ka Latvijas pircējiem būtisks ir arī kvalitatīvs restorānu un kafejnīcu piedāvājums.

Vienlaikus viņa uzsvēra, ka, lai arī tehnoloģiju attīstība veicina aizvien aktīvāku iepirkšanos attālināti un mazumtirdzniecības nozare kļūst automatizētāka, cilvēku faktora loma iepirkšanās procesā tikai pieaugs. Pēc «Akropolis Group» pārstāves teiktā, pircēji kļūst aizvien prasīgāki, bet pārdevēju – konsultantu rīcībā būs jauni līdzekļi, kā palīdzēt pircējam un nodrošināt augstvērtīgu klientu servisu. Piemēram, virtuālās realitātes brilles vai lietotnes palīdzēs pircējam apģērba izvēlē, bet pārdevējam - konsultantam būs jāspēj orientēties tehnoloģiju piedāvājumā, lai nodrošinātu patīkamu iepirkšanās procesu.

Savukārt pētījumu kompānijas «Kantar TNS» patērētāju uzvedības izpētes eksperte Revita Logina pasākumā sacīja, ka nākotnē sagaidāms, ka e-vide pircēju vidū kļūs par arvien ierastāku iepirkšanās platformu, jo kopš 2015.gada par 5% pieaudzis to Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri vismaz reizi mēnesī iepirkušies internetā. «Varam paredzēt, ka šāda tendence saglabāsies arī turpmāk, un interneta loma cilvēku ikdienas dzīvē turpinās pieaugt. To ietekmē ne tikai vispārēja interneta pieejamība plašākai sabiedrības daļai un grupām, kuras agrāk nevarēja to atļauties, bet arī domāšanas veida un ikdienas dzīvesstila maiņa,» uzsvēra Logina.

Konferences organizatoru «Kapitāls Networks» valdes priekšsēdētāja Zanda Lazda norādīja, ka šogad plānots turpināt mazumtirdzniecības konferences «RetailRiga 2018», lai aplūkotu nozares attīstību un tirgus tendences.

Kā ziņots, Rīgā 28.februārī notika mazumtirdzniecības tendenču konference «RetailRiga 2018».

Pasākuma laikā aplūkotas tēmas, kas šogad būs aktuālas visiem Latvijas mazumtirdzniecības nozares uzņēmējiem - pircēju atrašana un noturēšana tehnoloģiju attīstības laikmetā, likumdošanas izmaiņas, peļņas un apgrozījuma palielināšana, darbinieku piesaiste un motivācija, kā arī paredzamās izmaiņas pēc mazumtirdzniecības uzņēmumu «IKEA», «Lidl» un «Akropolis» ienākšanas Latvijas tirgū.

Konferences lektoru vidū bija eksperti no «Amazon», Ekonomikas ministrijas, pētījumu kompānijas «Kantar TNS», internetveikala «220.lv», darba sludinājumu portāla «CV-Online Latvia», degvielas uzpildes staciju tīkla «Circle K Latvia», «Swedbank» un citiem ar mazumtirdzniecības nozari un tās attīstību saistītiem uzņēmumiem.