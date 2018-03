LTRK: Nākamais VID vadītājs būtu jāmeklē privātajā sektorā

Vienlaikus viņš arī pauda viedokli, ka jauno VID vadītāju atrast būs sarežģīti.

Endziņš norādīja, ka arī nākamais VID vadītājs būtu jāizvēlas no privātā sektora, līdzīgi kā iepriekšējā dienesta vadītāja, jo privātajā sektorā ir cita pieeja attiecībā uz darbu organizēšanu. «Manuprāt, tas izrādījās pozitīvi VID gadījumā, jo šajā laikā VID ir sācis ļoti labu reformu kursu. Manuprāt, stratēģija ir laba un virziens bija ļoti pareizs,» viņš sacīja.

Savukārt, jautāts par iespējamajiem kritērijiem nākamā VID vadītāja izvēlē, Endziņš atzīmēja, ka šis darbs nav vienkāršs vairāku iemeslu dēļ, tostarp ir jāveic divi absolūti pretēji virzieni - ir jāatbalsta «baltais bizness», bet no otras puses ir jāspēj atšķetināt, kurš uzņēmējs īstenībā ir noziedznieks, tāpēc arī cilvēkam ir jābūt ļoti spējīgam strādāt abos virzienos. «No vienas puses ir jābūt ļoti draudzīgam, bet no otras puses ir jābūt cietam, līdz ar to ir samērā sarežģīti atrast cilvēku, kas atbilst abām šīm kompetencēm,» teica LTRK valdes priekšsēdētājs.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka naktī uz sestdienu, 10.martu, negaidīti mira VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule, kura vadīja VID kopš 2016.gada novembra. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Ieva Sietniece aģentūrai LETA apliecināja, ka Cīrule atrasta mirusi savā dzīvesvietā bez redzamām vardarbīgas nāves pazīmēm. Atbilstoši procedūrai nozīmēta tiesu medicīnas ekspertīze nāves cēloņa noteikšanai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) negaidīto vēsti pārrunājis ar finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu, un viņi vienojušies, ka tiks nozīmēts VID vadītāja vietas izpildītājs.