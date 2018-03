Pētījums: Audzis Latvijā radītu zīmolu produkcijas eksports

Pētījumā noskaidrots, ka Latvijas pakalpojumu eksports pēdējo piecu gadu laikā ir pieaudzis par vidēji 6% gadā un veido aptuveni trešdaļu no kopējās valsts eksporta vērtības. Lielo eksportētāju jeb uzņēmumu, kuru gada apgrozījums ir virs diviem miljoniem, skaits pēdējo pāris gadu laikā pieaudzis par 179 uzņēmumiem. Šo zīmolu vidū loģistiku pārstāv 28% lielo eksportētāju, kam seko kokapstrāde, ko pārstāv 14% uzņēmumu, bet lielāko kritumu lielo eksportētāju vidū šobrīd uzrāda pārtikas un dzērienu ražošanas joma.

Kā liecina pētījums, starp vairāk nekā 95 000 ekonomiski aktīvo uzņēmumu Latvijā 2016. gadā par lielajiem eksportētājiem uzskatāmi 1529 jeb 1,6%, kuru gada eksporta apgrozījums pārsniedza vienu miljonu eiro. Lielo eksportētāju pulks 2016.gadā salīdzinājumā ar 2014. gadu ir palielinājies par 179 uzņēmumiem un kopējais valsts preču un pakalpojumu eksports - par 4%. Lielāko izaugsmi uzrāda pakalpojumu eksportētāji - loģistikas, būvniecības un informāciju komunikāciju tehnoloģiju jomā. Latvijas pakalpojumu eksports pēdējo piecu gadu laikā ir demonstrējis stabilu augšupeju, pieaugot par vidēji 6% gadā un 2016. gadā veidoja gandrīz trešdaļu no kopējās valsts eksporta vērtības.

Pērnā gada 20 lielāko eksportētāju kopējais apgrozījums 2016.gadā bija viens miljards, un kopējais eksporta apjoms pārsniedza 634 miljonus eiro, kas pielīdzināms 4% no visa Latvijas preču un pakalpojumu eksporta. Savukārt uzņēmumu kopējie maksājumi valsts kopbudžetā sasniedza 277,7 miljonus eiro, kas ir gandrīz 5% no visu reģistrēto uzņēmumu kopējiem maksājumiem. Šie uzņēmumi eksportē vidēji 72% no sava kopējā apgrozījuma, un ir spējuši veiksmīgi diversificēt tirgus un vidēji strādā ar klientiem no 15 valstīm. Galvenais noieta galamērķis ir Eiropas Savienība, taču lielāko eksporta tirgu vidū ir arī Krievija un ASV.

Zīmolu auditā nozaru griezumā pirmo vietu apskatītajā laika periodā pārliecinoši ieņem finanšu un apdrošināšanas sektora uzņēmumi, savukārt vislabākos finansiālos rezultātus uzrāda elektrisko iekārtu ražotāji un finanšu un apdrošināšanas uzņēmumi. Latvijas pakalpojumu eksports pēdējo piecu gadu laikā ir demonstrējis stabilu augšupeju, pieaugot par vidēji 6% gadā, un 2016. gadā veidojot turpat trešdaļu no kopējās valsts eksporta vērtības.

«The Red Jackets» pētījumu par Latvijas eksporta jomas tendencēm 2017. gadā veica, padziļināti aplūkojot pašmāju veiksmīgākos uzņēmumus, kas ar saviem produktiem un pakalpojumiem pārliecinoši nes valsts vārdu pasaulē. Līdz šim 101 Latvijas uzņēmums saņēmis «The Red Jackets» un «The Rising stars» titulus, ko pasniedz Latvijas eksporta izcilākajiem zīmoliem, kuri nes Latvijas vārdu pasaulē. Šo uzņēmumu eksports pielīdzināms 20% Latvijas kopējā eksporta, un uzņēmumi kopā veido vairāk nekā 33 000 darba vietu.

Kustība «The Red Jackets» ir radīta 2013. gadā, un tās «lieldraugs» ir banka «Luminor», kā arī to atbalstīta Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, «Eco Baltia», «Attīstības finanšu institūcija «Altum«» un «GatewayPartners». Kustības sadarbības partneri ir «DDB Latvia», Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija, Ekonomikas ministrija, Ārlietu ministrija un Latvijas institūts.