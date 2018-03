«Nielsen»: 93% Latvijas iedzīvotāju apgalvo, ka iegādājas veselīgus pārtikas produktus

Minētais rādītājs liecina, ka Latvijas pircēji Baltijas valstu iedzīvotāju vidū visaktīvāk pārņem veselīga uztura paradumus, jo Igaunijā veselīgus pārtikas produktus iegādājas 86% iedzīvotāju, bet Lietuvā - 76%.

Vienlaikus 18% Latvijas patērētāju, kuriem ir bērni, apgalvo, ka pērn viņi iegādājušies veselīgāku pārtiku. Tikmēr no pircējiem, kuri dzīvo vieni, 2017.gadā to darīja tikai 6%, bet 8% sāka iegādāties mazāk veselīgu pārtiku. Tomēr vairums Latvijas pircēju (72%) aizvadītajā gadā nemainīja veselīgas pārtikas iegādes paradumus.

Tikai 27% Latvijas iedzīvotāju apgalvo, ka viņi vienmēr pievērš uzmanību produkta sastāvam un izvēlas veselīgākās alternatīvas. Lietuvā tam uzmanību pievērš 29% iedzīvotāju, bet Igaunijā - 30%. Savukārt 57% Latvijas patērētāju, iegādājoties produktus, tikai reizēm ņem vērā to ietekmi uz savu veselību, tikmēr Lietuvā un Igaunijā to dara attiecīgi 55% un 52% iedzīvotāju.

Tomēr joprojām ir ļaužu grupa, kuri iegādājas ikdienai nepieciešamos produktus, neraizējoties par to sastāvu. Igaunijā šādu patērētāju īpatsvars ir 17%, bet Lietuvā un Latvijā katrā tas ir 16%.

Savukārt visvairāk uzmanības produkta etiķetēs norādītajai informācijai pievērš Lietuvas iedzīvotāji (37%). Latvijā tai uzmanību pievērš 31% patērētāju, savukārt Igaunijā to dara 19% iedzīvotāju. Turpretī patērētāju skaits, kas saprot uz etiķetēm norādīto informāciju Igaunijā ir 15%, Latvijā - 12%, bet Lietuvā to īpatsvars ir 10%.

«Nielsen Latvia» Komunikācijas nodaļas vadītāja Žanna Kristeļa norādīja, ka pircēju paradumu pētījumu rezultāti liecina, ka veselīgs dzīvesveids nav tikai sociālos tīklos apspriežams temats. «Gluži pretēji, tas ir reālās dzīves aspekts, kas skar tūkstošiem mājsaimniecību mūsu valstī. Tam ir potenciāls ne tikai saglabāties, bet arī fundamentāli mainīt ģimeņu uztura paradumus,» sacīja Kristeļa.

Viņa skaidroja, ka Latvijas patērētāji ir īpaši jūtīgi pret cenām, tādēļ veselīgai pārtikai nav obligāti jābūt dārgai vai reti sastopamai izvēlei. «Aplūkojot produktu piedāvājumu, redzam, ka Latvijā palielinās to tradicionālo produktu kategoriju, piemēram, graudu produktu, piena produktu klāsts, kas tagad piedāvā veselīgas alternatīvas,» uzsvēra «Nielsen Latvia» Komunikācijas nodaļas vadītāja.

Pēc viņas teiktā, patērētāji cenšas un nepārprotami interesējas par pārtikas produktu sastāvu un citām īpašībām, tomēr līdz šim viņi nav spējuši prasmīgi interpretēt sniegto informāciju vai atšķirt īpašos aspektus viņus interesējošiem produktiem, un produktiem, kurus viņi uzskatītu par labāko izvēli no pieejamo produktu klāsta. Līdz ar to Kristeļa atzina, ka jebkura iniciatīva izvietot veselīgākos produktus īpašos plauktos vai jebkādi citi centieni tos izcelt, lai nodrošinātu to atšķiršanos no pārējiem produktiem, uzskatāma par apsveicamu un var palīdzēt mainīt patērētāju uztura paradumus un izvēlēties atbilstošus pārtikas produktus.

«Nielsen Holdings» ir globāla informācijas un mērījumu kompānija, kas vairāk nekā 90 gadus nodrošina mērījumus un analītiku mediju, reklāmas, mazumtirdzniecības un ātras aprites plaša patēriņa preču nozarēs. «Nielsen» ietilpst «Standard&Poor's 500» indeksā, kas ir pārstāvēts vairāk nekā 100 valstīs, kuras apdzīvo vairāk nekā 90% pasaules populācijas.