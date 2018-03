Asociācija: Latvijas IKT nozares eksportspēja ik gadu aug

Viņa arī pauda pārliecību, ka Latvijas IKT nozares uzņēmumu un zinātnieki pienesums nodrošinās spēju īstenot OECD pētnieku prognozes, ka līdz 2020.gadam datu ekonomika ļaus kāpināt Latvijas IKP pieaugumu vairāk nekā par 2%.

Bāliņa atgādināja, ka 2016.gada decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un LIKTA noslēdza sadarbības memorandu un vienojās par kopīgiem mērķiem un sadarbību Latvijas digitālās transformācijas procesā un datos balstītas sabiedrības un valsts attīstībā. «Mēs definējām trīs galvenos pīlārus - mēs gribam atvērt datus, demokratizēt datus un informāciju, mēs gribam, lai sabiedrība iesaistās un saprot šos datus un šo informāciju,» uzsvēra Bāliņa.

Pēc viņas teiktā, nozares skatījumā ir svarīgi radīt datos balstītas inovācijas. «Datu ekonomika ir tā, kas virza visu ekonomiku uz priekšu un, ja mēs domājam par Latviju kā par mazu, gudru, viedu valsti, tad tieši inovācijas un datos balstītas inovācijas spēj virzīt uz jauniem eksporta tirgiem,» uzsvēra asociācijas prezidente.

Bāliņa atzīmēja, ka sadarbībā ar nozares uzņēmumiem, valsts institūcijām un izglītības iestādēm ir noritējis aktīvs darbs pie tā, lai datos un tehnoloģijās balstīto inovāciju attīstība un to komercializācija notiktu, un starpnozaru projekti, saskarsme starp dažādām nozarēm ir veids, kā to panākt.

Viņa arī teica, ka «Latvijas mobilais telefons» (LMT) sadarbībā ar «Nokia» plāno būt viens no pirmajiem 5G ieviesējiem Eiropā. «5G ir virzītājspēks jaunām inovācijām, jaunai industriālajai revolūcijai, kas palīdzēs automatizēt ļoti daudz un ļoti sarežģītus uzdevumus,» sacīja Bāliņa, paužot prieku, ka Latvija būs viena no pirmajām valstīm šajā jomā.

Ministru prezidents Māris Kučinski (ZZS) pasākumā norādīja - tas, ka «Digitālā nedēļa» notiek devīto reizi, liecina, ka tā ir labi iesakņojusies tradīcija, kuru atbalsta gan informāciju tehnoloģiju nozares pārstāvji, gan valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas.

Viņš arī norādīja, ka jebkura jauna tehnoloģija ir izaicinājums, kas uzstājīgi liek apgūt jaunas zināšanas un iegūt jaunas prasmes, tā ir vienīgā iespēja daudziem saglabāt konkurētspēju darba tirgū, meklēt attīstības ceļu. «Šobrīd mēs dzīvojam digitālās transformācijas laikā, kuram ir bezgala daudz dimensijas, sākot no jauniešiem, kuri sabiedriskajā transportā sēž vai stāvi ieurbušies savos viedtālruņos, un beidzot ar milzīgām datu pārvaldes sistēmām, kuru mērogus ir grūti aptvert,» pauda premjers.

Kučinskis norādīja, ka no šā gada «Digitālās nedēļas» pieejamajām tēmām ir izceļamas divas, jo tās ir saistītas ar valdības darbu un komunikāciju ar sabiedrību - «Viedvalsts un digitālās prasmes, digitālo pakalpojumu izmantošana», kā arī «Kritiskā domāšana un medijpratība». Viņš norādīja, ka digitālo prasmju attīstība ir viens no būtiskākajiem Latvijas kā topošās viedvalsts elementiem, tāpēc «Digitālā nedēļa» ir svarīga no valsts pārvaldes viedokļa.

Savukārt VARAM valsts sekretārs Rinalds Muciņš norādīja, ka ir svarīgi valsts savākto informāciju padarīt pieejamu un nodot citu produktu radīšanai. Šajā procesā ikviens iedzīvotājs var pielikt prasmes un spējas, tāpēc dati jāpadara sabiedrībai atvērti, lai tos var izmantot pētījumos un citās jomās.

Pēc viņa teiktā, atvērtajiem datiem ir jābūt bez maksas, tiešsaistē un bez piekļuves ierobežojumiem, kā arī apstrādājamā formātā, lai tos var analizēt, izmantojot citus pieejamos rīkus.

Muciņš atgādināja, ka Latvija ierindojas 17 vietā datu atkalizmantošanas indeksā. Viens no progresa pamatiem ir pērn publiskotais Latvijas atvērto datu portāls, kas ir vienota platforma piekļuvei valsts pārvaldes atvērtajiem datiem. Lai turpinātu attīsties, valsts mērķis ir publiskot arvien vairāk datu.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka no 19. līdz 23.martam Latvijā norisināsies kampaņa «Digitālā nedēļa 2018», kuras laikā tiks aktualizēta datu pieejamības nozīme valsts elektroniskajā pārvaldē.

Digitālās nedēļas laikā tiks organizēti pasākumi un diskusijas visos Latvijas reģionos - skolās, bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos. Tāpat būs iespējams pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos. Kopumā nedēļas laikā paredzēti vairāk nekā 500 pasākumu visā Latvijā.

Ikgadējā informatīvā kampaņa «Digitālā nedēļa 2018», agrāk dēvēta par «E-prasmju nedēļu», ir daļa no Eiropas Savienības kampaņas «All Digital Week», un šogad notiek devīto reizi. To organizē VARAM sadarbībā ar LIKTA.