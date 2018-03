«Zemnieku saeima»: EM piedāvājums elektroenerģijas problēmu risinātu tikai daļai lauksaimnieku

«Elektroenerģijas jaudu problēma ir jārisina pēc būtības, nevis jāveic «kosmētiskais remonts«. Šobrīd Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) un EM piedāvājums problēmu risinātu tikai nelielai daļai lauksaimnieku, kas mums noteikti nav pieņemami. Pēc aptuveni divām nedēļām lauksaimnieki saņems jau trešo nesamērīgi lielo rēķinu par elektroenerģiju un tā turpinās maksāt par ierēdņu nekvalitatīvi paveikto darbu,» uzsvēra biedrības priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

Biedrībā arī uzsvēra, ka ir pagājuši gandrīz divi mēneši kopš lauksaimnieki saņēma augstos elektroenerģijas rēķinus. Lai arī šajā laikā ir notikušas neskaitāmas tikšanās un diskusijas, joprojām nav pieņemts lēmums par problēmas risinājumu. «Lauksaimnieki ir neizpratnē par lēmumpieņēmēju neizlēmību tautsaimniecībai tik būtiskā jautājumā,» pauda biedrībā.

«Zemnieku saeima» pārstāvji arī uzsvēra, ka biedrība ir vairākkārtīgi diskutējusi ar EM pārstāvjiem un tikusies ar nozares speciālistiem, lai kopīgi meklētu atbilstošākos risinājumus, kā arī sūtījusi vēstules ar priekšlikumiem, kas būtu optimāli un pieņemami elektroenerģijas patērētajiem ar izteiktu sezonalitāti. «Diemžēl pieņemams risinājums nav rasts un EM un SPRK izstrādātais priekšlikums ir formāls un problēmu nerisinās,» uzsvēra biedrībā.

Tāpat lauksaimnieki nav saņēmuši skaidru atbildi, vai solītā koncerna «Latvenergo» papildu peļņa 78,9 miljonu eiro apmērā tiks novirzīta elektroenerģijas obligātās iepirkumu komponentes (OIK) izmaksu segšanai, konkrēti - OIK fiksētās maksas samazināšanai patērētājiem, norādīja biedrībā.

Jau ziņots, ka EM meklē risinājumus OIK sloga samazināšanai, tostarp ir būtiski samazināts atbalsts TEC-1 un TEC-2 stacijām, kā arī pārbaudītas 39 koģenerācijas stacijas attiecībā uz pārkāpumiem un 21 stacijai atcelta atļauja. Norit darbs arī pie OIK diferenciācijas.

EM arī piedāvā, ka sezonāli strādājošajiem elektroenerģijas lietotājiem no 1.aprīļa būs iespēja atteikties no pieslēguma uz laiku līdz deviņiem mēnešiem, atjaunojot to vēlāk par nebūtiskām tehniskām izmaksām.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka saskaņā ar biedrības «Zemnieku saeima» vēstīto daudziem lauksaimniekiem elektroenerģijas rēķini kopš šā gada sākuma ir palielinājušies par 40-80% jeb par 50 līdz 600 eiro mēnesī.

«Zemnieku saeima» ir dibināta 1999.gadā. Biedrības pamatdarbība ir biedru interešu pārstāvēšana, lauksaimniekiem labvēlīgas politikas veidošana, biedru informēšana un izglītošana. Tās biedri ir gandrīz 800 mazas un lielas saimniecības no visas Latvijas. «Zemnieku saeimas» biedri kopā apsaimnieko vairāk kā 500 tūkstošus hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes un savās saimniecībās nodrošina darbu vairāk kā 4000 darbiniekiem.