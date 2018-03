Kariņš: OIK ir skandāls no Kalvīša un Godmaņa valdību laikiem

Obligātā iepirkuma komponentes (OIK) sistēma ir skandāls jau pašā saknē, kas palikusi no Aigara Kalvīša un Ivara Godmaņa valdību laikiem, intervijā «Rietumu radio» pauda Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš (V).

«Es to uzskatu par skandālu. Jāsaka, kā ir, tās ir Kalvīša un Godmaņa valdības atliekas. Izsludināja, šķiet, tūkstošs dažādas licences, rindas kārtībā garantējot, ka cilvēki varēs uzsākt biznesu pilnīgi bez riska un visi elektropatērētāji viņiem vienkārši maksās. No tām, ja nemaldos, 400 licences reāli tika izņemtas un darbojas aizvien. Tagad Ekonomikas ministrija sāk tās atņemt, kas ir pareizi, bet es to uzskatu par skandalozu pasākumu jau tā saknē,» norādīja Kariņš.

Viņaprāt, tas ir izaicinājums, ka ir noslēgti līgumi un valsts, gribot vai negribot, ir uzņēmusies kolektīvas saistības. «Es pieņemu, ka, lai gan līgumus pats neesmu redzējis, tie ir sastādīti tā, ka ja valsts saistības vienkārši pārtrauc, tiesas rezultātā valstij nāksies uzņēmumiem dubultā samaksāt ne vien par saražoto elektrību, bet arī negūto peļņu.»

«Es strādāju pie jaunas elektrotirdzniecības regulas, kur šāds OIK nākotnē nebūs iespējams. Varētu teikt, ka tas jau būs nelegāls pašā saknē. Eiropa virzīsies skaidri prom no subsidētās enerģijas, jo tehnoloģijas attīstījušās tā, ka zaļā enerģija var reāli konkurēt tirgū ar gāzi, naftas produktiem un akmeņoglēm. Vairs nav vajadzīgas lielās subsīdijas,» atklāja Kariņš.

Viņš akcentēja, ka Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V) ir spēris veiksmīgus pirmos soļus šī skandāla risinājuma meklēšanā. «Ašeradens ir paveicis jau ļoti daudz, apturot 28% pieaugumu, kas bija paredzēts šogad, caur ļoti veiklu finanšu darījumu, pamatā izmantojot AS «Latvenergo» nākotnes peļņu, lai izvairītos no lielas OIK daļas,» sacīja Eiropas Parlamenta deputāts.

Viņš pauda, ka atbrīvoties no šīm saistībām nebūs viegli jebkurā gadījumā, jo valsts var vienoties ar valsts uzņēmumu, bet daudz grūtāk vienošanos panākt ar privātiem uzņēmumiem, ņemot vērā, ka viņiem ir līgumisks pamats saņemt šo naudu.