Fromane: Maijā varētu sākt ģenerālvienošanās parakstīšanu būvniecības nozarē

Parakstīšanas process varētu ilgt aptuveni divus mēnešus un pēc visu nepieciešamo parakstu savākšanas pēc pusgada ģenerālvienošanās varētu stāties spēkā - provizoriski 2019.gada sākumā.

Kopumā nepieciešams, lai ģenerālvienošanos parakstītu uzņēmumi, kuru pašu spēkiem veikto darbu apgrozījums veido vismaz 50% no nozares kopējā apgrozījuma jeb aptuveni 700 miljonus eiro. Šim apjomam nepieciešami aptuveni 300 būvniecības uzņēmumu paraksti.

Ģenerālvienošanās projekts paredz noteikt minimālo algu būvniecības nozarē 780 eiro apmērā, vai arī minimālo stundas likmi 4,67 eiro apmērā nepilnu darba laiku nodarbinātajiem.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība šodien sāka sarunas par ģenerālvienošanās parakstīšanu ar Latvijas Celtnieku arodbiedrības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Būvnieku asociācijas, biedrības «Latvijas Ceļu būvētājs» un citu darba devēju organizāciju pārstāvjiem. Paredzēts, ka vēl viena diskusija notiks 17.aprīlī un puses tajā spēs vienoties par galīgo ģenerālvienošanās teksta redakciju.

Vienlaikus turpinās aktīvas sarunas ar nozares darba devējiem, lai apzinātu būvuzņēmēju gatavību atbalstīt ģenerālvienošanās iniciatīvu. Lai nozares koplīgumu būtu iespējams noslēgt, nepieciešams vismaz 50% no nozares kopējā apgrozījuma veidojošo uzņēmumu atbalsts.

«Pēc vairākus mēnešus ilgām sarunām ar simtiem Latvijas uzņēmēju, esam guvuši pārliecību, ka liela uzņēmēju daļa apzinās ēnu ekonomikas problemātiku un ir gatavi atbalstīt ģenerālvienošanās noslēgšanu. Paralēli ir nepieciešams panākt visām pusēm pieņemamu ģenerālvienošanās saturu un Saeimas atbalstu virsstundu apmaksas kārtības jautājumā un uzņēmējus motivējošu instrumentu veidā,» norādīja Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

«Ģenerālvienošanās nozarē ir stratēģiski svarīgs virziens sabiedrībai un valstij. Būvniecības nozare ir pavisam tuvu ģenerālvienošanās noslēgšanai. Tā ir iespēja darba devējiem un arodbiedrībai pašiem vienoties par nosacījumiem nozarē. Ģenerālvienošanās ir instruments, ar kuru nodrošina augstāku, godīgāku uzņēmumu konkurētspēju, būtisku darba samaksas pieaugumu, atalgojuma legalizēšanu un augstākas sociālās garantijas darbiniekiem. Ģenerālvienošanās noslēgšana cels visas nozares un celtnieku darba prestižu Latvijā,» sacīja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns.

Ģenerālvienošanās par minimālo atalgojumu ir koplīgums starp darba devējiem un darba ņēmējus pārstāvošajām organizācijām, kas iegūst obligātu raksturu un attiecas uz visiem nozarē nodarbinātajiem, ja to noslēdz vismaz 50% no nozares kopējā apgrozījuma veidojošajiem uzņēmumiem. Līdz ar to darba devējam ir pienākums maksāt darbiniekam atalgojumu, kas nav mazāks par attiecīgai profesijai ar ģenerālvienošanos noteikto atalgojuma līmeni. Eiropas valstīs šādi visai nozarei saistoši koplīgumi par minimālo atalgojumu tiek izmantoti kā efektīvs instruments darbinieku tiesību aizsardzībai, kvalificēta un motivēta darbaspēka atbalstīšanai. Vienlaicīgi minimālo algu līmeņi kalpo cīņai ar ēnu ekonomiku un aplokšņu algām.