Dūklavs: Krievijas iespējamā reakcija pēc diplomātu izraidīšanas Latvijas pārtikas eksportētāju situāciju nepasliktinās

Viņš skaidroja, ka Krievijas embargo sarakstā jau tāpat ir iekļauti visi iespējamie pārtikas produkti. «Nav vairāk produktu, ko aizliegt eksportēt uz Krieviju, jo viss jau ir aizliegts,» teica Dūklavs.



Vienlaikus Dūklavs piebilda, ka tuvākajā laikā nekas neliecina arī par to, ka Krievija varētu kādus pārtikas produktus izņemt no importa aizliegumam pakļauto produktu saraksta. «Nekas pašreiz neliecina, ka kaut kas varētu mainīties,» teica zemkopības ministrs.



Viņš piebilda, ka nekādi uzlabojumi šajā ziņā nav paredzami arī zivrūpniecības sfērā. Lai arī Krievijas Federālais veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienests «Rosseļhoznadzor» pērnā gada nogalē atcēlis ierobežojumus Latvijas uzņēmuma «Karavela» ražotās zivju produkcijas importam, ministra rīcībā nav informācijas par pārējo Latvijas uzņēmumu produkcijas importa ierobežojumu atcelšanu.



Zemkopības ministrijā (ZM) aģentūrai LETA atgādināja, ka Krievijas no 2014. gada 7. augusta spēkā esošajam importa aizliegumam (embargo) ir pakļauta svaiga, atdzesēta un saldēta liellopu gaļa, cūkgaļa, putnu gaļa un mājputnu subprodukti, kā arī sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa. Tāpat embargo pakļautas dzīvas zivis (izņemot lašu un karpu mazuļus), kā arī vēžveidīgie, moluski un citi jūras bezmugurkaulnieki. Krievijas noteiktajam importa aizliegumam pakļauts arī piens un piena produkti (izņemot bezlaktozes pienu un bezlaktozes piena produktus), dārzeņi, pārtikas sakņaugi un bumbuļaugi (izņemot sēklas kartupeļus, sēklas sīpolus, sēklas kukurūzu un sēklas zirņus), kā arī embargo pakļauti augļi un rieksti.



Tāpat uz Krieviju no Latvijas aizliegts eksportēt desas un tamlīdzīgus izstrādājumus no gaļas, subproduktus vai asinīm (arī uz to bāzes gatavotus pārtikas produktus), gatavus izstrādājumus, ieskaitot sieru un biezpienu (mājas sieru) uz augu tauku bāzes, kā arī jauktus pārtikas produktus (izņemot bioloģiski aktīvas piedevas, vitamīnminerālu kompleksus, proteīna koncentrātus un to sajaukumus, pārtikas piedevas).



No 2016.gada 27. maija embargo vairs neattiecas uz saldētu liellopu gaļu, svaigu, atdzesētu un saldētu putnu gaļu un saldētiem un kaltētiem dārzeņiem, ja šie produkti tiek ievesti izmantošanai bērnu pārtikas ražošanā.



Kopš 2017. gada 10. oktobra Krievija ir paplašinājusi embargo produktu sarakstu, iekļaujot aizliegto produktu sarakstā arī vaislai neparedzētas dzīvas cūkas, farmaceitiskiem mērķiem neparedzētus gaļas subproduktus, kā arī cūku un liellopu taukus.



Kā ziņots, ASV, 18 Eiropas Savienības (ES) valstis, tostarp Latvija, kā arī Kanāda un Ukraina saistībā ar Lielbritānijā notikušo uzbrukumu bijušam dubultaģentam Sergejam Skripaļam paziņojušas, ka izraida Krievijas diplomātus. ES un ASV ir vienisprātis, ka uzbrukumu Skripaļam Lielbritānijā, visticamāk, sarīkojusi Krievijas valsts.



Krievija paziņojusi, ka tās atbilde uz 60 tās diplomātu izraidīšanu no ASV un Krievijas konsulāta Sietlā slēgšanu būs tāda paša skaita ASV diplomātu izraidīšana un piekrišanas atsaukšana ASV ģenerālkonsulāta darbam Sanktpēterburgā.



Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ceturtdien paziņoja, ka Maskava spers simetriskus soļus arī pret citu valstu diplomātiem.