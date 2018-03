Latvijas simtgades kontekstā šogad varētu notikt vairāk rudzu maizi popularizējošu pasākumu

«Maiznieki visu laiku strādā pie rudzu maizes popularizēšanas, uzsverot tās nozīmīgumu uzturā, un reprezentējot rudzu maizi kā nacionālu produktu, latvisku vērtību. Domāju, ka šogad būs ne viens viens pasākums, kurā Latvijas simtgadei par godu tiks pieminēta rudzu maize,» pieļāva Zemešs, norādot, ka šādu pasākumu šogad varētu notikt pat vairāk nekā iepriekšējos gados.



Viņš piebilda, ka kopējais maizes patēriņš Latvijā pērn nav būtiski mainījies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tomēr atzīmēja, ka maizes patēriņam ir tendence nedaudz samazināties.



Zemešs norādīja, ka iedzīvotāji salīdzinoši stabili iegādājas klasiskos maizes produktus, bet citu maizes produktu patēriņš nedaudz palielinās vai samazinās atkarībā no tā, vai parādās kādi jauni, alternatīvi produkti. Tāpat maizes patēriņu Latvijā ietekmē arī ārstu, dietologu, veselīga uztura speciālistu un mediju publiskajā telpā paustā informācija. «Daļa sabiedrības ietekmējas no publiskajā telpā paustās informācijas. Ja par kādu produktu parādās negatīva informācija, kas reizēm ir nepārbaudīta, tad cilvēki to neizvēlas,» sacīja Zemešs.



Vienlaikus viņš uzsvēra, veidojot savu ēdienkarti, vajadzētu balstīties uz zinātniski pārbaudītiem faktiem nevis pieņēmumiem vai kādu cilvēku izteikumiem.



Latvijas Maiznieku biedrības darbības mērķi ir uz kopīgu interešu pamata veicināt maizes ražošanas nozarē Latvijā strādājošo organizāciju un uzņēmumu sadarbību, veicināt maizes ražošanas nozares attīstību un perspektīvas, risinot maizes ražotāju kopīgās problēmas, pārstāvot to kopīgās intereses valsts varas pārvaldes un citās institūcijās, kā arī paaugstināt maizes ražošanas jomas prestižu.