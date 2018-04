«Latvenergo»: OIK skandālā amatus atstājušās «Sadales tīkla» vadības lielās kompensācijas paredzēja darba likumdošana

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes skandālā amatus atstājušās AS «Sadales tīkls» (ST) vadības lielās kompensācijas paredzēja darba likumdošana, norādīja ST akcionāra AS «Latvenergo» komunikācijas direktors Andris Siksnis.

TV3 raidījums «Nekā personīga» iepriekš vēstīja, ka bijušajam «Sadales tīkla» valdes priekšsēdētājam Andim Pinkulim, atstājot amatu, izmaksāta atlīdzība 70 000 eiro apmērā, bet bijušajam valdes loceklim Rolandam Lūsverim - 50 000 eiro apmērā. AS «Latvenergo» administratīvais direktors Arnis Kurgs raidījumam skaidroja, ka saskaņā ar viņa rīcībā esošo informāciju bijušajai «Sadales tīkla» vadībai minētā nauda maksāta, lai nodrošinātos, ka vēlāk nesākas tiesāšanās par atlaišanas tiesiskumu.

Siksnis skaidroja, izmaksājot kompensācijas bijušajam ST valdes priekšsēdētājam un valdes loceklim, ST ir rīkojusies atbilstoši Latvijas likumdošanai. ST, izbeidzot darba attiecības ar darbinieku, ir pienākums izmaksāt darba samaksu atbilstoši Darba likumā, Darba līgumā un Darba koplīgumā noteiktajiem nosacījumiem.

Viņš atzīmēja, ka Pinkulis «Latvenergo» koncernā nostrādāja gandrīz 20 gadus, no kuriem pēdējos vienpadsmit gadus ST vadībā – valdes loceklis un no 2010.gada valdes priekšsēdētājs, pēdējos gados veica arī izpilddirektora pienākumus. Savukārt Lūsveris «Latvenergo» koncernā nostrādāja 15 gadus, no kuriem ST valdes locekļa amatā no 2012. gada, pēdējos gados veica arī attīstības direktora pienākumus.

«Darba attiecību izbeigšanas gadījumos ST darbiniekiem izmaksā atlīdzību un kompensācijas, kādas nosaka darba attiecību izbeigšanas veids, Darba likums, darba līgums, Darba koplīgums. Darba koplīgums noslēgts starp «Latvenergo», AS «Latvijas elektriskie tīkli», ST, AS «Enerģijas publiskais tirgotājs» un Latvijas arodbiedrību «Enerģija», un vienoti koplīguma nosacījumi «Latvenergo» uzņēmumiem pastāv no 1997.gada. Darba koplīgums attiecas uz visiem minēto uzņēmumu darbiniekiem un darba devējiem. Attiecībā uz valdes locekļiem īpašu regulējumu atalgojuma jautājumos paredz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums,» skaidroja «Latvenergo» komunikācijas direktors.

Viņš arī piebilda, ka ST nav izveidota padome, bet padomes funkcijas veic ST akcionāru sapulce, kurā akcionāru pārstāv «Latvenergo» valde. ST akcionāru sapulce ir tā institūcija, kas ir pieņēma lēmumus par Pinkuļa un Lūsvera atsaukšanu. ST darba tiesiskās attiecības ar Pinkuli un Lūsveri pārtrauca, savstarpēji vienojoties.

«Visas izmaksas, kas radās pārtraucot darba attiecības, ST veica atbilstoši Latvijas likumdošanai, Darba koplīgumam un noslēgtajiem darba līgumiem,» piebilda Siksnis, norādot, ka izmaksāto atlīdzību apmēru noteica nostrādātais laiks «Latvenergo» koncernā, darba līgumos paredzētās garantijas valdes priekšsēdētājam/izpilddirektoram un valdes loceklim/attīstības direktoram darba attiecību pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā un Darba likumā paredzētā kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu. Tāpat, izbeidzot darba attiecības, noslēdzošajā aprēķinā ir alga par nostrādāto laiku darba attiecību izbeigšanas mēnesī.

Kā ziņots, Pinkulis no amata atkāpās pagājušā gada novembra sākumā pēc OIK atļauju skandāla. Vēl pirms tam amatu atstāja valdes loceklis Lūsvers, kurš bija atbildīgs par pieslēgumu sistēmu.

«Sadales tīkla» apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 324,114 miljoni eiro, kas ir par 2,7% vairāk nekā 2016.gadā, kā arī uzņēmums guva peļņu 124,268 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš, liecina «Sadales tīkla» publiskotais finanšu pārskats.

Revidētie «Sadales tīkla» pagājušā gada rezultāti tiks publicēti 2018.gada 18.aprīlī.

«Sadales tīkls» ir elektroenerģijas sadales sistēmas operators, un tā vienīgais īpašnieks ir valstij piederošā energokompānija «Latvenergo».