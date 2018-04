«Augstsprieguma tīkls»: Nākotnē mainīsies energosistēmas darbības režīmi

Tehnoloģiju attīstības dēļ nākotnē kardināli mainīsies energosistēmas darbības režīmi, sacīja AS «Augstsprieguma tīkls» (AST) valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Viņš teica, ka nākotnē elektrotīkla galvenais uzdevums būs turpināt nodrošināt klientiem pieslēgšanās iespējas un drošību, bet patērētāji nebūs pilnībā atkarīgi no elektrotīkla, proti, būs iespējas vairākas stundas darboties autonomi, jo līdzstrāvas izmantošana rada iespējas regulēt enerģijas plūsmas.

«Elektrības tīkls dos šo pieslēgšanās iespēju un drošību. Taču nākotnē tiešām katra māja varēs pat vairākas stundas ar visām elektroierīcēm darboties pilnīgi autonomi no kopējā elektrotīkla. Vairs nebūs tā, ka patērētāji ir pilnīgi atkarīgi no elektrotīkla un citas alternatīvas nav. Energosistēmas darbības režīmi mainīsies kardināli,» norādīja Boks.

Viņš norādīja, ka līdzstrāvas izmantošana rada iespējas pilnībā regulēt enerģijas plūsmas. «Tas nozīmē, ka enerģijas plūsmas ir pilnībā regulējamas, nevis tā, kā tas notiek maiņstrāvas režīmā, kad visu regulē fizikas likumi un jauda plūst no pārpalikuma reģiona uz deficīta reģionu. Līdzstrāvas savienojumos jaudas plūsmu var regulēt mākslīgi atkarībā no nepieciešamības. Šie risinājumi dod iespēju veidot pat energoapgādē autonomas rūpnīcas, kurās viens robots, kādu darbību bremzējot, rada enerģiju un to atdod rūpnīcas kopīgajā tīklā, barojot kādu citu robotu, kura pašlaik veicamajai darbībai papildu jauda ir nepieciešama. Šādas autonomas mikrosistēmas radīsies arvien vairāk un ļoti efektīvi spēs darboties. Attīstības iespējas ir milzīgas,» klāstīja Boks.

Tāpat viņš norādīja, ka elektrības plūsma AST līnijās nākotnē būs mainīga. «Plūsmas nākotnē visdrīzāk kļūs ļoti mainīgas. Līdz šim klasiskā situācija bija, ka ir enerģijas ražotājs, piemēram, Rīgas TEC-2, kurš tīklā var dot aptuveni 800 megavatus elektrības. Nākotnē parādīsies daudzi mazi elektrības ražotāji, kuri ļoti elastīgi dažādos laika periodos jaudu tīklā dos vai ņems. Tādēļ tīkls kā infrastruktūra būs ļoti nepieciešams,» atzīmēja Boks.

AST peļņa, pēc provizoriskiem datiem, pērn samazinājās par 9,4% un bija 319 252 eiro, bet kompānijas apgrozījums pieauga par 36,3% - līdz 159,186 miljoniem eiro.

AST ir neatkarīgs elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades pakalpojumu, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, un nodrošina brīvu trešās puses pieeju pārvades tīklam. Uzņēmums veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu elektroenerģijas pārvadi.