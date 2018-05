Rasmusens: Samazinot nerezidentu biznesu bankās, jāizvairās no haosa

Nerezidentu biznesa apmēru samazināšanas procesā ir jāizvairās no haosa, atzina «Norvik bankas» padomes priekšsēdētāja vietnieks Anderss Fogs Rasmusens.

«Domāju, ka pašlaik galvenais izaicinājums ir pārliecināties, ka Latvijas finanšu sistēma kā tāda pēc nesenajiem satricinājumiem atgūst stabilitāti un uzticamību. Ir svarīgi, lai visas bankas Latvijā iet uz nerezidentu depozītu apmēra samazinājumu. Tajā pašā laikā šim procesam ir jābūt kontrolētam, jo haoss varētu kaitēt Latvijas sabiedrībai,» teica Rasmusens.

Viņš arī atzīmēja, ka šajā jautājumā nesaskata problēmas «Norvik bankai» individuāli, bet saredz izaicinājumus kopējai finanšu sistēmai Latvijā.

Komentējot veiktos grozījumus regulējumā, lai bankas atteiktos no augsta riska klientiem, Rasmusens norādīja, ka jauno likuma normu ieviešanai ir jānotiek organizēti, lai Latvija nepieredzētu kapitāla aizplūšanu no valsts. «Protams, tas vienmēr ir riskantāk, ja valstī ir liels ārvalstu depozītu skaits. Tam ir jāpievērš uzmanība, un «Norvik bankā» mēs tam pievēršam uzmanību. No otras puses ir jāsaprot, ka ne jau visi ārvalstu depozīti ir riskanti. Ir arī ļoti godīgi, kvalificēti ārvalstu depozītu turētāji. Problēma ir tajā, ka satricinājumu gadījumā tieši labie klienti ir tie, kuri aiziet pirmie. Tādēļ es atkārtošu, ka jaunajai likumdošanai ir jēga, bet tā ir jāievieš organizēti, nevis haotiski,» viņš sacīja.

Jautāts, vai arī «Norvik banka» saskaras ar to, ka sadarbību ar banku pārtrauc zema riska klienti, Rasmusens atbildēja, ka tas nenotiek lielā apmērā. «Ne lielā apmērā. «Norvik banka», tāpat kā citas bankas Latvijā, ir pieredzējusi zināmu ārvalstu depozītu apmēra samazinājumu. Taču tas nav tik nopietni. Banka jau pirms zināma laika spēra nepieciešamos soļus, un tas novērsa nekontrolētu notikumu attīstību pašlaik,» viņš teica.

Viņš arī pauda pārliecību, ka «Norvik banka» spēs samazināt nerezidentu darījumu apmēru līdz prasītajam līmenim. «Par to nav šaubu,» uzsvēra Rasmusens.

jau vēstīts, ka «Norvik banka» pagājušajā gadā strādājusi ar zaudējumiem 44,03 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš. Savukārt «Norvik bankas» aktīvi 2017.gada 31.decembrī bija 788,977 miljonu eiro apmērā, kas ir par 10,2% jeb 89,199 miljoniem eiro mazāk nekā 2016.gada beigās.

Pēc aktīvu apmēra «Norvik banka» 2017.gada beigās bija septītā lielākā banka Latvijā, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas dati. «Norvik bankas» akciju kontrolpaketes īpašnieks ir Grigorijs Guseļņikovs.