Eksperts: Latvijai tūristu piesaistē no Ķīnas jāakcentē gastronomiskais piedāvājums

Latvijai tūristu piesaistē no Ķīnas jāakcentē tās gastronomiskais piedāvājums, ekoloģiska vide un Baltijas reģiona drošība, uzskata Biznesa augstskolas «Turība» Starptautiskā tūrisma fakultātes docētājs un Tūrisma pētniecības centra vadītājs Ēriks Lingebērziņš.

Kā aģentūru LETA informēja augstskolas pārstāvji, šā gada pavasara sākumā Latvija piedalījās tūrisma izstādē Ķīnā, kuras laikā notika tikšanās ar vairākiem Ķīnas tūrisma operatoriem, meklējot risinājumus ceļotāju piesaistei no Ķīnas.

Lingebērziņš, kurš minētās izstādes laikā vadīja seminārus un lekcijas tūrisma nozares studentiem un pasniedzējiem, sacīja, ka Ķīnas iedzīvotāji pašlaik ceļo ļoti daudz, jo vidējais Ķīnas tūristu skaits, kas dodas uz ārvalstīm, pārsniedz 100 miljonus gadā. Visaktīvākie ceļotāji ir vecumā no 28 līdz 37 gadiem. Turklāt sevišķi aktīvas ir ģimenes ar bērniem.

«Lai piesaistītu tūristus no Ķīnas, mums, pirmkārt, ir jāsaprot, kuras iedzīvotāju grupas ir mūsu mērķauditorija, kuriem mēs spējam piedāvāt interesantu galamērķi. Tie ķīnieši, kuri dzīvo Šanhajā un citās lielajās pilsētās, patiesībā mums ir priekšā par aptuveni 10 gadiem. Mēs nevaram mērķēt uz luksusa klases ceļotājiem, jo viņus interesē iepirkšanās tūres un īsts luksusa produkts, kura mums nemaz nav. Latvijā pagaidām nespējam nodrošināt tāda līmeņa un apjoma luksus iepirkšanos, kādu šie tūristi cer sagaidīt,» sacīja eksperts.

Viņš skaidroja, ka Latvijas tūrisma industrijas mērķauditorija ir vidējā ekonomiskā slāņa pilsētnieki, ģimenes ar bērniem, kā arī cilvēki, kuri ceļo kopā ar vairākām paaudzēm - gan bērniem, gan vecākiem un vecvecākiem. Līdz ar to, mērķējot uz ceļotājiem, kuriem ir ļoti ierobežots budžets, Lingebērziņa ieskatā Latvijas tūrisma nozare var nonākt situācijā, kurā tā nespēs tikt galā ar kvantitāti – gan runājot par naktsmītņu skaitu, gan transporta pakalpojumiem un ēdināšanu.

Pēc viņa teiktā, Latvija ir paveikusi lielu mājasdarbu pie sava vārda popularizēšanas, tomēr viņa ieskatā tālāk nepieciešams īstenot dažādas aktivitātes, lai dzirdot vārdu Latvija, Ķīnas tūristiem rastos arī vizuāla asociācija. «Dažādos Ķīnas sociālajos medijos, ievadot Latvijas vārdu, parādās attēls, piemēram, ar Traķu pili, taču tas nenozīmē, ka mums visiem spēkiem jācenšas pārveidot ķīniešu domāšana, skaidrojot, ka Latvija nav Lietuva. Nepārveidosim veco, liksim iekšā jaunu bildi, atceroties, ka tūrists no Ķīnas, visticamāk, brauks uz Baltiju kā vienotu veselumu, nevis tikai uz Rīgu vai Viļņu,» skaidroja eksperts.

Viņš sacīja, ka Latvijas tūrisma industrijas pārstāvjiem ir jāgrib strādāt ar Ķīnas tirgu un jābūt gataviem mācīties, kā strādāt. Lingebērziņš norādīja, ka ir jāizprot, kas minētajam tūristu segmentam ir svarīgs, lai varētu radīt atbilstošu piedāvājumu. Pēc viņa teiktā, svarīga ceļojuma sastāvdaļa Ķīnas tūristiem ir iepirkšanās, kā arī viņus var piesaistīt ar ekoloģiju, priežu mežiem un gastronomisko piedāvājumu, kuram jābūt uzmanīgi izstrādātam, jo, lai gan Ķīnas tūristus interesē viss dabiskais, viņus biedē jaunas un neiepazītas garšas.

Tāpat kā būtisku Ķīnas tūristu piesaistes aspektu «Turības» docētājs minēja Baltijas reģiona, tostarp Latvijas drošību, akcentējot zemo noziedzības līmeni, kārtību uz ielām u.tml.

Lingebērziņš skaidroja, ka Ķīnas tūristi ir gatavi maksāt un tērēt, jo Ķīnā, salīdzinot ar Latviju, ir maz brīvdienu. Līdz ar to brīdī, kad Ķīnas ceļotājs nonāk līdz iespējai doties uz kādu galamērķi, viņš vēlas maksimumu. «Vidēji Ķīnas ceļotāji dodas kādā tuvākā vai tālākā braucienā trīs līdz četras reizes gadā. Un Eiropa viņiem ir tālais galamērķis, tātad visi braucieni noteikti nebūs uz Eiropu. Mums ir jādomā, kā konkurēt ar citiem tālajiem galamērķiem, ko varam piedāvāt tādu, kas nav ķīniešu iecienītajā Austrālijā vai ASV,» sacīja eksperts.

Viņš atzīmēja, ka Latvijas tūrisma un viesmīlības industrijai nepieciešams arī rēķināties ar Ķīnas ceļotāju maksājumu paradumiem, jo tā vietā, lai izmantotu skaidru naudu un maksājumu kartes, viņi labprāt izvēlas maksājumu sistēmu «Alipay». Tas, pēc Lingebērziņa paustā, rada jautājumu par to, cik Latvijas viesnīcu, tūristu mītņu, restorānu un tūrisma objektu darbojas minētajā maksājumu sistēmā, turklāt ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. «Mēs vēlamies šeit tūristu pieplūdumu no Ķīnas, turklāt tērēt gribošus un maksāt spējīgus ceļotājus, taču, vai esam viņiem gatavi?,» vaicāja «Turības» docētājs.

Lingenērziņš sacīja, ka ar Ķīnas tirgu vairāk nekā desmit gadus ar labiem panākumiem strādā Somijas tūrisma nozare, no kuras viņa ieskatā Latvijas tūrisma sektors varētu aizgūt daudz dažādas prakses aspektus. Līdz ar to, pēc viņa teiktā, Latvijai būtu vērts padomāt par pieredzes apmaiņu ar Somijas kolēģiem Ķīnas tūristu piesaistē. «Un noteikti aicinu atcerēties, ka mūsu vērtības – daba, ekoloģija un drošība – ir lietas, kas vienai no pasaules ekonomikām – Ķīnai – ir ekskluzīvas un noteikti vērtējamas kā luksusa līmeņa,» uzsvēra eksperts.