Putniņš: FKTK līdz rudenim izvērtēs banku jaunās darbības stratēģijas

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) rudenī varētu sniegt bankām viedokli par to izstrādātajām jaunajām stratēģijām un pielāgotajiem biznesa modeļiem, sacīja komisijas priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

Viņš norādīja, ka ārvalstu klientus apkalpojošās bankas joprojām aktīvi strādā pie jaunajiem biznesa modeļiem. Šobrīd process ir tajā stadijā, kurā bankas savas nākotnes biznesa idejas un to realizēšanas plānus, kas jau ir skatīti FKTK, iestrādā jaunajās biznesa stratēģijās. Stratēģijas ir jāapstiprina banku padomēm, un tad tās tiks iesniegtas FKTK.

«Biznesa stratēģiju pārskatīšana ir process, kas, protams, prasa noteiktu laiku. FKTK var apliecināt, ka mūsu bankas izprot nepieciešamību pārmaiņas veikt aši. Mūsu prognozes - vasarā vērtēsim pilnībā izstrādātās un apstiprinātās stratēģijas, ja būs nepieciešams pieprasīsim papildu precizējumus, lai savukārt rudenī varētu sniegt katrai bankai FKTK viedokli par jauno stratēģiju un pielāgoto biznesa modeli,» pauda Putniņš.

Viņš arī atzīmēja, ka paralēli Latvijas banku sektorā norit pašattīrīšanās process ne tikai saistībā ar tā saucamajiem čaulas veidojumiem, katra banka, ja tas nepieciešams, padziļināti vērtē savu klientu riska profilu un atsakās no pārāk riskantā segmenta.

«FKTK šajā brīdī monitorē jaunākos datus, pastāvīgi novēro notiekošos procesus un sniedz savas konsultācijas. Šis pārmaiņu dialogs ir nepārtraukts, un kā sektora uzraugs redzam, ka vēlamais progress patiešām ir,» viņš sacīja.

Tāpat FKTK atzina, ka bankas pamazām publisko pagājušā gada pārskatus ar zvērināta revidenta atzinumu un šobrīd vēl tikai dažām bankām šis process turpinās atbilstoši banku un revidentu savstarpējās sadarbības grafikam.

«Bankas aktīvi strādā pie jaunajiem biznesa modeļiem, un turpinās to izvērtēšana kopā ar revidentiem nākotnes darbības kontekstā. Šī ir jauna situācija mūsu finanšu sektorā, un pārmaiņu vadība vienmēr prasa gan laika, gan cilvēku resursu, turklāt no visām iesaistītajām pusēm. FKTK ar to rēķinās, tāpēc rūpīgi seko šim procesam un dialoga grafika izpildei,» norādīja komisijā.

Iepriekš FKTK vadītājs aģentūrai LETA atzīmēja, ka Latvijas bankām, kuras līdz šim orientējās uz nerezidentu apkalpošanu, ir jārevidē stratēģijas, jāveido citādi biznesa modeļi un jāmeklē jaunas biznesa nišas.