Diskusijā uzzini, kā jaunās maksājumu tehnoloģijas mainīs mūsu dzīvi?

Mēs dzīvojam laikā, kad mums ir ne tikai pieejams plašs pakalpojumu un produktu klāsts, bet varam arī par tiem ērti samaksāt gan ar zibenīgiem pārskaitījumiem, gan maksājumu kartēm, tostarp, bezkontakta, gan veikt maksājumus no mobilā tālruņa. Šie jaunie maksājumu veidi ietekmē mūsu iepirkšanās paradumus un uzņēmumu darbību, tāpēc ir svarīgi saprast kādas iespējas mums ir pieejamas, cik tās ir drošas un kas mūs sagaida nākotnē. To diskusijā skaidros bankas Citadele valdes loceklis, biznesa attīstības vadītājs Vladislavs Mironovs, Maxima Latvija IT departamenta direktors Mārtiņš Smilga un Mobilly vadītājs Ģirts Slaviņš. Diskusiju vada tehnoloģiju eksperts Kristaps Skutelis.