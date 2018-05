«Vitol»: Lēmums par «LatRosTrans» būs svarīgs jautājumā, kam pieder padomju laiku aktīvi

Tiesas lēmums Baltkrievijas uzņēmuma «Polocktransneft Družba» prasībā pret SIA «LatRosTrans» par īpašumtiesību atzīšanu uz tehnoloģisko naftu un zaudējumu piedziņu, būs svarīgs ne tikai šim uzņēmumam, bet arī jautājumā, kam īsti pieder no Padomju Savienības laikiem Latvijā palikušie aktīvi, atzina «Vitol Baltics» valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups.

«Man ir jāsaka, ka es esmu ārkārtīgi vīlies, ka šī lieta Latvijā tika nodota atkārtotai izskatīšanai. Tā Latvijai ir ļoti nozīmīga lieta, jo tā nav tikai par mums. Tas ir arī par jautājumu, cik ļoti uzņēmumi var paļauties uz aktīviem, kuri ir no bijušās Padomju Savienības laikiem. Pat neņemot vērā, kāds būs šīs tiesas prāvas iznākums, tas būs svarīgs gan mums, gan citu uzņēmumu stabilitātei šeit Latvijā,» sacīja Kirkups, piebilstot, ka pretējā gadījumā būs jārēķinās, ka reiz kāds var ierasties un paziņot, ka aktīvi ir viņa īpašums.

«Mēs runājam par dokumentiem, kuri ir 25, 27 gadus un vēl vecāki. Taču pamata jautājums ir par to, vai aktīvi, kuri, Latvijai atgūstot neatkarību, atradās Latvijas teritorijā, pieder Latvijai. Ja jūs apstrīdat to, tad jūs apstrīdat visu, kas te kādam pieder. Es tomēr ceru, ka veselais saprāts uzvarēs un mēs par visu šo lietu varēsim runāt pozitīvā noskaņā,» teica Kirkups.

Viņš arī atzina, ka jebkurā gadījumā «LatRosTrans» rīcībā nav tādas naudas, par kādu prasību izvirzījis Baltkrievijas uzņēmums. «Zaudējuma gadījumā mēs, protams, iesniegsim apelāciju. Tomēr es ļoti ceru, ka šī prasība tiks skatīta plašākā kontekstā,» sacīja Kirkups.

Jau vētīts, ka Latgales apgabaltiesa pabeigusi pēc būtības atkārtoti skatīt lietu pret «LatRosTrans» par īpašumtiesību atzīšanu uz tehnoloģisko naftu un zaudējumu piedziņu iztiesāšanu. Spriedums būs pieejams no 7.jūnija.

2016.gada decembrī Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments atcēla AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru noraidīta Baltkrievijas uzņēmuma «Polocktransneft Družba» prasība pret «LatRosTrans» par īpašumtiesību atzīšanu, vadījuma piešķiršanu uz naftu un zaudējumu atlīdzināšanu. AT Civillietu departaments lietu nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā Latgales apgabaltiesai.

AT atzina, ka apelācijas instances tiesa nav noskaidrojusi faktiskos lietas apstākļus un nav devusi tiem juridisku novērtējumu, proti, tiesa nav novērtējusi visus pušu parakstītos aktus par mantas sadali un nolīgumus kopsakarā ar citiem pierādījumiem lietā.

«Polocktransneft Družba» iesniedza tiesā prasību, uzskatot, ka tehnoloģiskā nafta, kas atrodas «LatRosTrans» piederošajos naftas vados, ir prasītājas īpašums. Sākotnēji prasītāja lūdza tiesu atzīt prasītājai īpašuma tiesības un valdījumu, kā arī aizliegt «LatRosTrans» bez prasītājas piekrišanas lietot un/vai izmantot tehnoloģisko naftu 109 996 tonnu daudzumā, kas atrodas «LatRosTrans» piederošo maģistrālo naftas cauruļvadu «Polocka-Ventspils» un «Polocka-Birži-Mažeiķi» lineārajā daļā, naftas pārsūknēšanas staciju «Skrudaliena 1», «Skrudaliena 2», «Džūkste» un naftas pieņemšanas - nodošanas punkta «Ventspils» iekšējos cauruļvados.

Apelācijas instances tiesā, precizējot prasību, prasītāja lūdza tiesu piedzīt no «LatRosTrans» atprasāmās naftas 109 996 tonnu vērtību 46 300 567 latu (65 879 771 eiro) apmērā un piedzīt no «LatRosTrans» zaudējumus 13 039 626 latu apmērā (18 553 716 eiro) saistībā ar izsūknēto naftu.

«Vitol Baltics» atbild par enerģētikas un transporta koncernam «Vitol» Latvijā piederošo uzņēmumu – «Latvijas kuģniecība», LSC, VNT, «LatRosTrans», «Ventspils nafta» un «LASCO Investments» - darbību.