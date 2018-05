FKTK: Ārvalstu klientu noguldījumu īpatsvars šogad var sarukt līdz 19%

Šā gada aprīļa beigās ārvalstu klientu noguldījumu īpatsvars Latvijas bankās bija samazinājies līdz 30%, norādīja Vojevoda, piebilstot, ka 2015.gadā ārvalstu klientu noguldījumu īpatsvars bija 53%.

Viņa norādīja, ka pērn pasliktinājusies banku pelnītspēja un sešas bankas gadu noslēgušas ar zaudējumiem. «Vairākām bankām šogad būs izaicinājums saglabāt pelnītspēju un pielāgot biznesa modeļus jaunajiem apstākļiem,» sacīja Vojevoda.

Ārvalstu klientu skaita samazinājums sākās jau 2016.gadā, bet paātrinājās pēc šā gada februāra. Kopš 2015.gada kritums jau ir par 60%, bet pēdējos 12 mēnešos - par 40%, informēja Vojevoda.

FKTK priekšsēdētāja vietniece Gunta Razāne piebilda, ka tā dēvētu «čaulas» kompāniju konta atlikums kopš gada sākuma ir samazinājies par 38% - līdz 1,5 miljardiem eiro šā gada aprīļa beigās.

Razāne arī norādīja, ka patlaban Latvijā 40% no ārvalstu noguldījumiem ir no Eiropas Savienības (ES) valstīm, bet tikai 18% noguldījumi ir no trešajām valstīm.

Razāne piebilda, ka bankas šobrīd iesniedz savas jaunās biznesa stratēģijas, kuras FKTK analizēs un rudenī varētu būt gatavs FKTK vērtējums.