Linkaits: Dzelzceļa elektrifikācijas projekts šobrīd ir jāpārskata

Elektrifikācija ir nepieciešama, jo tā ir mūsdienīgas dzelzceļa infrastruktūras pamatelements, ne tikai vides saudzēšanai, bet arī konkurētspējīgu pārvadājumu nodrošināšanai. Mūsu kaimiņi Lietuvā dzelzceļa elektrifikācijas ziņā ir mums kārtējo reizi aizsteigušies priekšā. «Lai nodrošinātu līdzvērtīgu konkurenci, arī Latvijai ir vajadzīga elektrificēta dzelzceļa līnija. Jautājums ir tikai par virzieniem, apjomiem un tempiem. Ņemot vērā tendences, kādas ir vērojamas pēdējos gados tranzīta jomā, mēs redzam, ka pagājušajā gadā kravu apgrozījums pa dzelzceļu bija viszemākais pēdējo 10 gadu laikā, arī tas, ka tranzīta apjoms līdz ar to zemākais, un to, ka mēs zinām Krievijas plānus novirzīt kravas caur savām ostām. Mums vajag ļoti skaidri apzināties, kāda būs kravu plūsma pēc pieciem līdz desmit gadiem, kā arī to, kādi būs galvenie kravu pārvadājumu virzieni,» uzsver T. Linkaits.

«Manuprāt, pirmais solis VAS «Latvijas dzelzceļam» būtu atzīt, ka kravu tranzīta apjomi tuvākajās desmitgadēs būs par kārtu mazāki nekā iepriekš un ka Krievijas virzienā būs vislielākais kravu apjoma samazinājums. Tāpat kā atkarību ārstēšanā pacientam vispirms ir jāapzinās, ka problēma reāli pastāv. Un, ja tu esi to atzinis, tad tālāk saprast reālos apjomus un virzienus būs daudz vienkāršāk. Neviens neapšauba, ka vienā vai otrā mēnesī joprojām kravu apjoms būs salīdzināms ar citiem gadiem. Bet mums ir jārēķinās ar riskiem. Manuprāt, reālākais virziens, ko būtu iespējams elektrificēt, ir virziens Rīga - Daugavpils. Tur ir skaidrs un paredzams sadarbības partneris – Baltkrievija, kas nav pilnībā pakļāvies Krievijas politikas ietekmei. Un tur ir arī loģika kvalitatīviem pasažieru pārvadājumiem starp divām lielākajām Latvijas pilsētām. Savukārt atzars uz Rēzekni šobrīd nav aktuāls, arī ņemot vērā to, kāds pašlaik ir VAS «Latvijas dzelzceļa» finanšu stāvoklis un valdības redzējums par uzņēmuma dividenžu politiku. Liekus elektrifikācijas kilometrus ne «Latvijas dzelzceļš», ne privātie operatori atļauties nevar,» tā T. Linkaits.