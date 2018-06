Kalniete: Sarunas par ES daudzgadu budžetu būs sarežģītākas nekā jebkad iepriekš

Otra joma, kas ir svarīga Latvijai, ir, lai tiktu ieviesta skaidra sistēma par to, ko mēs darām ar migrāciju. Visi pētījumi parāda, ka dramatiskā migrācija, kas 2015.gadā satricināja Eiropu, nekur nav palikusi. Ir izdevies atrast pagaidu risinājumus, kad Lībijā un Turcijā ir izveidotas uz Eiropu doties gribētāju nometnes, ko lielā mērā apmaksā no ES līdzekļiem. Tikmēr Āfrikā ir augoša demogrāfija, un vienīgais veids, kā to ietekmēt, ko ir grūti izdarīt, ir veicināt šajās valstīs attīstību. ES ir ieguldījusi milzu līdzekļus Āfrikā. Problēma ir tā, ka šie līdzekļi netiek pietiekami godprātīgi izmantoti. Kontrole pār tiem ir vāja, un EK nepietiek resursu, lai to kontrolētu. Problēma arī ir tāda, ka šos līdzekļus nereti negodprātīgi izmanto tieši Eiropas lielie uzņēmēji, kas kopā ar vietējiem uzņēmējiem izveido kādus uzņēmumus, bet iedzīvotāji, kuriem palīdzība ir domāta, to tā arī nesaņem. Ir neizbēgami nepieciešama vienošanās par to, kādā veidā Eiropa līdzsvaros migrācijas sistēmu.