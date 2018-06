Es pat nezinu, no kurienes tiek ņemts šāds skaitlis. Nu, teiksim, šādu skaitli var ņemt Ieņēmumu dienests, kurš veiktu kases aparātu pārbaudi un pateiktu: «Čaļi, viens miljons, čaļi, trīs miljoni.» Vienkārši sekot mums līdzi, noklausīties sarunas un visu pārējo un no tā vienkārši iebliezt - pusotrs miljons, tas ir absurds. Absurds, nerunājot nemaz par to, ka mēs to neesam darījuši, bet absurds kaut vai vienkārši nākt ar šādiem cipariem.