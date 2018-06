Tāpat Daude norādīja, ka nelielajiem maizes ražotājiem Latvijā ir daudz interesantu produktu, bet katrs no tiem strādā savā reģionā. «Kā zināms, loģistika pa visu Latviju ir sarežģīta un dārga, līdz ar to ražotājs, kas ir Kurzemē, nevedīs savu produkciju uz Latgali un otrādi. Katrs izvēlas savu reģionu un strādā tajā. Līdz ar to nav bijis tā, ka kāda īpatsvars tirgū ir ļoti audzis vai kritis vai kāds ir beidzis savu darbību. Lielas izmaiņas nav notikušas,» viņš sacīja.