Viņš skaidroja, ka lieta izriet no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīkotās izglītojošās akcijas «Prasi čeku!», kuras laikā klienti pie komersantiem izvietotās kastēs varēja iemestu čeku, lai pārbaudītu notikušā darījuma uzskaiti. «Mārtiņa beķerejas» īpašnieks norādīja, ka akcijā tika izskatīti ļoti daudz čeku, no kuriem nesakritības bija tikai vienam, kas radīja aizdomas, ka to nav izsniedzis pats uzņēmums.