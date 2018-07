Vispozitīvāk uzņēmējdarbības vidi Latvijā vērtē mazie uzņēmumi, kuru vidū to par labu uzskata 38% aptaujāto. Savukārt nelabvēlīgi to vērtē lielie uzņēmumi, no kuriem 20% uzņēmējdarbības vidi Latvijā uzskata par ļoti sliktu. Raugoties reģionu griezumā, pozitīvāk uzņēmējdarbības vidi Latvijā vērtē Kurzemes uzņēmēji (44%), bet negatīvāk – Latgales uzņēmēji (19%).