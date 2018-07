Vērtējot samitu no Latvijas skatu punkta, LĀI direktors bija piesardzīgs, izsakot domas par to, vai tas bijis veiksmīgs Latvijai. Viņaprāt, samits Latvijai bijis veiksmīgs mikroelementos, proti, ar lēmumu par štāba izveidi Ādažos, ar to, ka starp sabiedrotajiem tikusi parādīta zināma solidaritāte un ar to, ka izveidota tā sauktā «4reiz30» iniciatīva. Tomēr militāri samita lēmumu nevajadzētu pārvērtēt, jo nav pieņemti lēmumi par kādu brigāžu izvietošanu reģionā un aizvien atvērts jautājums ir par gaisa patrulēšanas statusa maiņu Baltijā un to, kā šī komponente varētu izskatīsies. Ir zināmi elementi, kur Latvija vēl var tiekties pēc kaut kā vairāk, piebilda Sprūds.