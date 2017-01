Izdota praktiska grāmata jaunajiem tētiem

Jaunajām mammām ir visādi kursi, daudz informācijas (pat nelūgtas!) sniedz arī draudzenes un omītes, taču jaunie tēti pēc bērna piedzimšanas bieži vien tiek «nostumti otrajā plānā». Un arī viņi paši īsti nezina, kas tagad darāms, kā izturēties pret jauno ģimenes locekli un ko no viņiem gaida. Triju bērnu tēva, izbijuša armijas komandiera Neila Sinklēra grāmata «Komandiertētis: pamatapmācība» ir ideāls palīgs apmulsušam jaunam tēvam.

Kad ilgi gaidītais bērniņš beidzot ir ieradies mājās un jaunā māmiņa lietišķi un zinoši aprūpē jauno ģimenes locekli, tētis var sajusties atstumts, nezinošs un reizēm pat... neiederīgs! Nav taču viegli tā uzreiz saprast, kas un kā darāms, kā no nezinīša un traucēkļa kļūt par izcilu jauno tēti, kura palīdzība un zināšanas tiks pieņemtas un novērtētas. Trīs bērnu tēvs, izbijis armijas komandieris Neils Sinklērs labi zina, kā jūtas vīrietis, kurš nupat komandējis veselu pulku brašu kareivju, bet tagad netiek galā ar brēcošu knauķi. «Manā dzīvē ir bijis maz tik biedējošu brīžu, kādus piedzīvoju, pārvedot no slimnīcas pirmdzimto dēlu. [..] Ja vienos naktī jums rokās brēc jaunkareivis, jums ir vajadzīga praktiska un saprotama apmācību rokasgrāmata vecākiem – un it sevišķi tētim.»

Un tā nu Neils Sinklērs ķērās pie darba – uzkrājot pieredzi, izstrādāja situācijai piemērotu «kaujas» plānu – «Komandiertētis: pamatapmācība».

«Komandiertētis» ir praktiska, lietišķa un konstruktīva rokasgrāmata, kas palīdzēs jaunajiem tēviem (un ikvienam, kas iesaistīsies zīdaiņa kopšanā) pēc iespējas labāk tikt galā ar svarīgo uzdevumu – bērna aprūpi.

Grāmatai piemīt jauki vīrišķīgs humors. Praktiskie padomi ir ļoti konkrēti un kodolīgi, tāpēc viegli uztverami un izpildāmi – tāds savdabīgs armijas stiliņš. Papildus iemaņām, kā izdzīvot pašas pirmās dienas un mēnešus ar jaundzimušo, autors piedāvā arī dažādus paņēmienus, kuri noderēs, kad bērns sāks rāpot, kļūs patstāvīgāks un būs gatavs aktīvi iesaistīties rotaļās.

Foto: Publicitātes

«Komandiertētis: pamatapmācība» ir noderīga un pārskatāma rokasgrāmata, kurā autors runā par bērna veselību, attīstību un disciplīnu, aizraujošā un atjautīgā veidā sniedzot padomus, kuri noderēs ikdienā. «Komandiertētis» piedāvā tādu apmācības kursu, pēc kura jūs vairs nenobiedēs mazuļa vēdergraizes, netīras autiņbiksītes vai zobu nākšana un jūs būsiet pilnīgi gatavs kopā ar bērnu doties iepirkties, rotaļāties spēļu laukumā vai braukt ar sabiedrisko transportu.

Šī ir grāmata, kuru droši var dāvināt visiem jaunajiem vecākiem. Tajā atrodamie padomi ir vienkārši, kodolīgi un orientēti uz tūlītēju rezultātu – tieši tas, kas nepieciešams brīdī, kad valdošās emocijas jauno vecāku prātā drīzāk ir apjukums un bažas nekā mierīga pārliecība par to, kā apieties ar jauno ģimenes locekli.

Pieejama arī e-grāmata.

No angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska.